Arucas se convierte en un escenario de héroes y villanos para su carnaval

Arucas ya calienta motores para vivir uno de los momentos más esperados del año. El municipio celebrará su Carnaval 2026 del 14 de febrero al 15 de marzo, bajo la alegoría Héroes, heroínas, villanos y villanas, una temática elegida por votación popular y que promete llenar las calles de personajes épicos, aventuras y fantasía.

Desde la Concejalía de Festejos y Juventud avanzan una programación ambiciosa y variada, con más de cuarenta actos pensados para todos los públicos y repartidos por distintos barrios del municipio, manteniendo el carácter participativo y cercano que distingue al Carnaval aruquense.

El pistoletazo de salida llegará el 14 de febrero con el tradicional Pasacalle Anunciador, que recorrerá el casco histórico y marcará el inicio oficial de las fiestas, a las que seguirán la cabalgata infantil (17 de febrero) y la cabalgata del carnaval (21 de febrero) y, el 1 de marzo, tendrá lugar el Entierro de la Sardina, uno de los actos más simbólicos del Carnaval.

Cartel del carnaval de Arucas. / LP/DLP.

A partir del 6 de marzo, la celebración se trasladará a los barrios, con jornadas festivas en Trapiche, Tres Barrios y Bañaderos, llevando la música y el ambiente carnavalero más allá del centro urbano. El broche final lo pondrá el histórico Carnaval de Montaña Cardones, uno de los más antiguos de Canarias, que se celebrará del 13 al 15 de marzo.

Entre los actos más destacados del programa figuran el Carnaval de Día, el Memorial Tomás Pérez González y la Tercera Edición del Concurso Drag Queen, además de talleres, actividades familiares y propuestas musicales pensadas para públicos de todas las edades.