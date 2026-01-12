¿Cómo va a ser el disfraz de Los Nietos de SaryMánchez? En esta edición lo apuestan todo a una falda para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Humor, sarcasmo bien afilado e ironía de la buena. Los Nietos de SaryMánchez, desde Telde, apuestan este año todo a una falda con forma de ruleta de casino para salir al escenario, inspirada en las que se encuentran en los emblemáticos casinos de Las Vegas, alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en esta edición. La murga teldense ya afina letras y gargantas para subirse al escenario en la primera fase del concurso de murgas, que se celebrará el próximo 2 de febrero. Un año más, el grupo vuelve a sacar pecho por su municipio y a situarlo en primera línea del espíritu carnavalero, con letras cargadas de crítica y un disfraz que no pasa desapercibido, prometiendo no dejar títere con cabeza y arrancar carcajadas desde el primer minuto.

Ya el pasado sábado ofrecieron un adelanto de lo que se vivirá en las próximas semanas en la capital. El Auditorio José Vélez fue el escenario de una cita que congregó a cerca de 2.000 personas en una noche cargada de carnaval y buen humor. Sobre las tablas, Los Nietos de SaryMánchez compartieron protagonismo con Los Biznietos de SaryMánchez y con la murga femenina tinerfeña Las Chaladas. Durante la actuación el grupo presentó algunas de las canciones que aspiran a brillar en la primera fase del concurso, así como el disfraz que lucirán este carnaval, que este año apuesta rompedora y muy comentada: por primera vez en su historia la murga saldrá con falda, un diseño que simula la ruleta de un casino y que encaja a la perfección con la temática del carnaval capitalino.

¿Cuándo nació la murga Los Nietos de SaryMánchez?

Aunque las 93 personas que integran la murga cuentan los días para subirse al escenario de la plaza de Santa Catalina y darlo todo, los nervios también están presentes. Y no es para menos, pues será la primera vez que Los Nietos de SaryMánchez abran una fase del concurso de murgas. En sus 13 años de historia, nunca les había tocado romper el hielo. «No nos gusta tanto, porque cuando un grupo es el primero en salir, el público aún está algo frío y todavía llegando al recinto», explicó Rubén Santana, director de la murga, consciente del reto que supone inaugurar la noche carnavalera.

No obstante, el arropo y el calor del público teldense el pasado sábado han servido para suavizar nervios y cargar de energía a los murgueros, que ya encaran con ilusión los últimos ensayos y el inminente arranque del carnaval en la isla, pese a que en unas semanas les tocará abrir el concurso.

Detalles de la falda. / LP/DLP

«No nos imaginábamos que acudiera tanta gente a la gala del Auditorio José Vélez. La entrada costaba 10 euros, estamos en plena cuesta de enero, hacía bastante frío y, además, se preveían lluvias», recalcó el director de la murga.

Gala de presentación

En ediciones anteriores, la gala de presentación no había coincidido tan de cerca con las fechas navideñas y, en esta ocasión, celebrada apenas tres días después de la noche de Reyes, el grupo temía una menor asistencia. «Sin embargo, pasó todo lo contrario y estamos muy agradecidos», exclamó Santana.

El grupo, que adoptó su nombre hace 13 años en el momento de su fundación, nació de la mano de componentes que estaban ligados al folclore canario. De ahí el guiño a Mary Sánchez, una de las grandes voces del folclore de Gran Canaria. Desde el pasado mes de julio, la murga se encuentra inmersa en los ensayos y, aunque al inicio se reunían solo un día a la semana, con el paso de los meses han ido intensificando el ritmo de trabajo de cara al carnaval.

El director de Los Nietos de SaryMánchez explicó que este año el público les ha pedido más humor e indirectas, y que eso es precisamente lo que han preparado con mucho cariño y energía. Además de las risas y carcajadas, señaló que «muchas de las frases contienen ironía y sarcasmo», por lo que el público deberá estar atento para captar todos los matices. «Hay de todo un poco», subrayó con ilusión.

A pesar de las novedades y sorpresas que prepara la murga para el espectáculo del 2 de febrero el director desea mantener la intriga hasta el último momento. Lo único que ha querido adelantar es que el vertido que mantuvo las playas de Telde cerradas durante meses no aparecerá en sus letras, ya que la mayoría de los temas fueron escritos casi desde el verano. «No nos ha dado tiempo a incluirlo», concluyó entre risas.