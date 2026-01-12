David Rodríguez Galván, presidente de la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal (Incae): «Vamos a lanzar tarjetas con descuentos para fidelizar a la clientela»

Usted ha renovado recientemente la presidencia de Incae. ¿En qué momento está ahora la asociación empresarial?

Actualmente, Incae cuenta con cerca de 50 empresas asociadas de diversas áreas. Estamos en un momento complejo pero alentador. El Cabildo ha retirado las subvenciones destinadas a la dinamización de eventos, y eso nos afecta muchísimo, sobre todo a las zonas comerciales abiertas como la nuestra. Teníamos proyectos que funcionaban muy bien, como ExpoFiesta, que se celebra en febrero y tiene mucho auge porque está dedicada a la celebración de bodas, comuniones, bautizos, por eso se hace en ese mes, y la Feria del Deporte. ExpoFiesta podremos sacarla adelante este año gracias a un remanente, pero la Feria del Deporte probablemente no, porque no tenemos capacidad económica suficiente. También tenemos la Feria del Motor, que este año funcionó muy bien.

¿Cómo ha evolucionado la asociación en los últimos años?

En estos tres o cuatro años hemos crecido bastante. La directiva se renovó en noviembre tras las elecciones y continuará cuatro años más. Antes solo teníamos una subvención municipal con la que se hacían pequeñas acciones puntuales. Hemos pasado de un presupuesto anual de unos 6.000 euros a cerca de 90.000 euros gracias a la captación de financiación pública.

¿Sigue siendo Carlos V la principal arteria comercial del municipio?

Sí, y además y está funcionando muy bien. Sin embargo, necesita mejoras en infraestructura: aceras, iluminación, mobiliario urbano y accesibilidad. Por ejemplo, en todo su recorrido no encontramos un solo juego infantil, cuando sabemos que este tipo de espacios comerciales lo visitan principalmente las familias. Todo eso influye en que la gente quiera pasear y comprar. Además, el problema del aparcamiento es clave; la falta de control en la zona azul impide la rotación de vehículos y perjudica al comercio.

¿Qué papel juega el Ayuntamiento en este crecimiento?

La colaboración del Ayuntamiento es fundamental. Este año recibimos una subvención de 8.500 euros, algo inferior a otros años, pero esperamos poder incrementarla porque tenemos proyectos interesantes. Por ejemplo, ExpoFiesta, que nombraba antes, es un evento en el que participan cerca de 30 comercios y dinamiza la zona comercial alta de La Candelaria. Es un evento consolidado, con mucha afluencia de público, especialmente por la cercanía de los meses de celebraciones.

¿Qué nuevos proyectos plantea la actual directiva?

Uno de los proyectos más interesantes es la creación de tarjetas Incae. Habrá una tarjeta para asociados y otra para clientes. Con ella, el cliente podrá obtener descuentos del 10, 15 o 20 % en los comercios adheridos. Esto ayudará a crear una red comercial más fuerte y a dinamizar el consumo local. Esperamos ponerlo en marcha en marzo.

¿Qué otros retos afronta Incae?

Uno de los principales retos es el formato de las ferias. A muchos comerciantes les cuesta salir a la calle, por lo que no queremos saturar con más ferias. Preferimos buscar nuevas fórmulas de dinamización, como las tarjetas de descuento y una mayor presencia en redes sociales, para dar visibilidad a comercios que están muy dispersos por el municipio.