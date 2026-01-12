Dos detenidos en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de drogas y amenazas a la Policía
La intervención permitió incautar varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y útiles para la venta al por menor
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en un establecimiento de ocio nocturno del barrio de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, acusadas de un delito contra la salud pública y, en el caso de uno de los implicados, también de atentado y amenazas graves a agentes de la autoridad.
La operación tuvo lugar durante la madrugada del pasado 10 de enero, en el marco de un dispositivo discreto establecido por los cuerpos de seguridad en una zona de la capital donde se tenía constancia de posible actividad de venta y consumo de drogas.
Incautación de sustancias y material para el menudeo
Los agentes observaron a varios individuos en actitud sospechosa en la parte trasera del local, detectando comportamientos nerviosos y movimientos evasivos al percatarse de la presencia policial. Dos de ellos intentaron ocultar diversos objetos, por lo que se procedió a su identificación y registro, con el apoyo de más efectivos policiales.
Durante la inspección del local, los agentes localizaron e incautaron una importante cantidad de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución, la mayoría con el sello de Mercedes como logotipo, entre las que se encontraban pastillas de MDMA, cocaína, éxtasis, LSD y hachís. Además, se intervino dinero en efectivo, básculas de precisión, bolsas de plástico con autocierre, una navaja metálica y otros objetos vinculados a la venta al por menor de drogas.
Actitud violenta y amenazas a los agentes
Uno de los detenidos adoptó una actitud violenta durante la intervención, profiriendo amenazas directas e intimidaciones graves contra los agentes actuantes, motivo por el que también fue acusado de un delito de atentado a la autoridad.
Ambos arrestados, de 27 y 25 años, fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puestos a disposición del juzgado de guardia.
Desde el cuerpo policial se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y se insiste en mantener canales abiertos para denunciar de forma anónima cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de sustancias ilegales.
