El DJ de 16 años que apunta alto

Hay personas que descubren su vocación desde bien temprano. Airam Vega tiene solo 16 años y su nombre ya empieza a sonar con fuerza en las fiestas y escenarios de Gran Canaria. Este joven del barrio ingeniense de Los Molinillos es uno de esos talentos precoces que han convertido una afición infantil en un proyecto de vida. Su historia no empieza en grandes cabinas ni festivales multitudinarios, sino en el salón de su casa, allá por 2016, cuando apenas tenía ocho o nueve años.

Todo surgió casi por casualidad. Su padre, que montaba equipos de sonido para fiestas, llevó un día a casa un aparato que Airam ni siquiera sabría identificar. «No sé ni lo que era, solo recuerdo que lo encendí y empecé a tocarlo», explica. Aquella máquina, una controladora de DJ que funcionaba con el ordenador, pasó con el tiempo de ser «un aparato raro» a convertirse en su juguete favorito. Todas las tardes se encerraba a experimentar con la música, haciendo directos a través de aplicaciones móviles para que su familia pudiera escucharlo. Sin darse cuenta, estaba creando su primera comunidad.

Con el paso del tiempo, esa afición fue creciendo. Las sesiones caseras dieron paso a una pequeña base de seguidores y, poco a poco, la línea empezó a ir «hacia arriba», como él mismo define. El salto al público llegó en 2022, cuando se subió por primera vez a un escenario en su propio barrio, Los Molinillos.

Oportunidad

«Siempre agradeceré que me dieran la oportunidad de empezar en mi barrio», dice con orgullo. Fue allí donde confirmó que lo suyo no era solo pinchar música, sino conectar con la gente.

Hoy, aquel aparato rudimentario ha sido sustituido por equipos de alta gama. La profesionalización también ha llegado a su formación. Actualmente estudia un grado medio de Imagen y Sonido, especializado en DJ, en el Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau-Bassas. «Para mí está siendo fácil, porque empecé muy joven, además, el curso lo llevo bastante bien», explica.

Pero si algo define a Airam Vega no es solo la técnica, sino su manera de entender la música. Para él, una sesión no puede existir sin la energía del público. «Siempre intento que la gente se lo pase bien, que haya buen rollo, porque las fiestas son para disfrutar», afirma. Ese espíritu es, según dice, lo que más le caracteriza y lo que hace que muchos jóvenes vuelvan a sus sesiones, que combinan energía, cercanía y una selección musical pensada «para levantar el ánimo».

El año 2025 ha marcado un antes y un después en su trayectoria. «Si lo tengo que definir con una palabra sería increíble», confiesa. Ha pinchado en escenarios con los que soñaba de niño. Aquellos a los que acudía como espectador junto a sus padres. Fiestas de El Pino, en Teror; San Rafael, en Vecindario, y otros grandes eventos, han formado parte de un año inolvidable, que cerró con su última actuación el pasado diciembre en la plaza de San Juan de Arucas, junto a otros ‘deejays’.

Mirando al futuro, Airam Vega no esconde su ambición. Considera 2025 como el inicio real de su etapa profesional y está convencido de que lo mejor está por llegar. «Esto es solo el comienzo porque 2026 viene fuerte», asegura.

Para el joven artista, preparar una sesión es mucho más que «darle a un botón». Detrás hay horas de trabajo, selección musical, pruebas técnicas y copias de seguridad. Esa dedicación es la que le permite emocionar al público, algo que considera fundamental. Su sueño ya está en marcha: pinchar en grandes festivales, compartir cartel con artistas reconocidos y, algún día, dar el salto a la Península con su estilo y nombre propio. n