¿Dónde donar sangre a principio de esta semana en Gran Canaria?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, adscrita al Servicio Canario de la Salud (SCS), ha iniciado este lunes la primera campaña de donación de sangre del año 2026 en el municipio de Agaete, con el objetivo de mantener niveles adecuados en los stocks de hemoderivados de los hospitales del Archipiélago.

Esta acción forma parte del plan estratégico del SCS para garantizar la autosuficiencia de sangre en el sistema sanitario canario, una necesidad constante debido a la alta demanda de componentes sanguíneos para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y otras urgencias médicas.

Punto móvil de donación en Agaete

Durante dos días, los vecinos y vecinas de Agaete podrán acercarse al Parque Popular de la Villa, en la calle Juan de Armas, número 1, donde se ha instalado una unidad móvil de donación. El horario de atención será:

Lunes 12 de enero : de 17:15 a 20:30 horas.

: de 17:15 a 20:30 horas. Martes 13 de enero: de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El SCS recuerda la importancia de donar de forma regular para evitar descensos críticos en las reservas, especialmente tras los períodos vacacionales o en fechas con mayor incidencia de accidentes o cirugías programadas.

Dónde donar sangre en Gran Canaria: puntos fijos

Además del dispositivo móvil en Agaete, la Red Transfusional Canaria dispone de varios puntos fijos de extracción de sangre repartidos por la isla de Gran Canaria, a los que se puede acudir sin necesidad de cita previa, salvo en el caso de Hospiten Roca San Agustín.

Sede de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia

Calle Alfonso XIII, número 4.

Horario: de lunes a viernes, de 9:15 a 20:00 horas.

Dispone de vado para donantes, facilitando el acceso y estacionamiento.

Anexo del Centro de Salud de Vecindario

Abierto lunes y martes de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15 horas.

Viernes de 10:15 a 13:15 horas.

Hospitales de referencia en la isla

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias

Horario: lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 horas.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Horario: lunes a viernes, de 10:00 a 19:30 horas.

Ambos hospitales disponen de vado exclusivo para donantes.

Donación con cita previa

Hospiten Roca San Agustín

Donaciones: martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas.

Se requiere cita previa llamando al 928 301 012 (opción 8).

llamando al 928 301 012 (opción 8). Excepto en días festivos.

Donar sangre es un acto solidario que salva vidas, pero existen una serie de condiciones necesarias para garantizar la seguridad del donante y del receptor:

Tener entre 18 y 65 años (hasta los 60 si es la primera donación).

(hasta los 60 si es la primera donación). Pesar más de 50 kilogramos .

. Gozar de buena salud general .

. No estar embarazada en el momento de la donación.

En caso de duda, la ciudadanía puede contactar con el teléfono gratuito de atención al donante: 900 234 061, donde se ofrece asesoramiento personalizado y se resuelven consultas sobre elegibilidad o pasos a seguir.