El Gobierno saca a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas en Valsequillo
Los trabajos, con un presupuesto de 400.154,90 euros, se desarrollarán en el Residencial Almogarén y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 30 de enero de 2026
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Almogarén, en el término municipal de Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.
Las obras, que corresponden al Lote 12 dentro de un expediente que incluye la rehabilitación energética de un total de catorce grupos de viviendas protegidas, cuentan con un presupuesto base de licitación de 400.154,90 euros. La actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del conjunto residencial, reducir el consumo energético y garantizar condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad para las personas residentes, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.
A través de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa fortaleciendo la rehabilitación del parque residencial público, especialmente en aquellos municipios donde existe mayor necesidad de intervención, impulsando barrios más sostenibles, cohesionados y con mejores condiciones de habitabilidad para sus vecinos.
Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora peninsular, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.
