Desayunar en Gran Canaria por 5 euros es posible: así es el desayuno que triunfa en la isla
Un opción económica para desayunar en la isla
Los creadores de contenido @descubreconc están en busca del desayuno "mejor y más barato de Gran Canaria". El objetivo es ofrecer a sus seguidores diferentes opciones en la isla para desayunar a precios económicos.
El primer establecimiento que han visitado ha sido el Restaurante El Verol. Según muestran en el vídeo, el local ofrece un menú de desayuno por 5 euros.
¿Qué incluye el desayuno?
En El Verol, el desayuno incluye una pulguita de pata con queso, un zumo natural y un café, una combinación perfecta que ha convencido a los creadores de contenido por su relación calidad-precio y por apostar por los productos típicos de la gastronomía canaria.
Aparte del desayuno, el establecimiento ofrece un menú diario por 11,90 euros y un menú almuerzo. Además de comida casera canaria para llevar y entrega a domicilio.
Horario y ubicación
Restaurante El Verol se encuentra en la Calle General Bravo , en la zona industrial de Jinámar en Telde. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, mientras que los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal.
Los creadores de contenido han pedido a sus seguidores que si conocen lugares para desayunar más económicos que comenten para que vayan a probarlos.
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures