Desayunar en Gran Canaria por 5 euros es posible: así es el desayuno que triunfa en la isla

Los creadores de contenido @descubreconc están en busca del desayuno "mejor y más barato de Gran Canaria". El objetivo es ofrecer a sus seguidores diferentes opciones en la isla para desayunar a precios económicos.

El primer establecimiento que han visitado ha sido el Restaurante El Verol. Según muestran en el vídeo, el local ofrece un menú de desayuno por 5 euros.

¿Qué incluye el desayuno?

En El Verol, el desayuno incluye una pulguita de pata con queso, un zumo natural y un café, una combinación perfecta que ha convencido a los creadores de contenido por su relación calidad-precio y por apostar por los productos típicos de la gastronomía canaria.

Aparte del desayuno, el establecimiento ofrece un menú diario por 11,90 euros y un menú almuerzo. Además de comida casera canaria para llevar y entrega a domicilio.

Horario y ubicación

Restaurante El Verol se encuentra en la Calle General Bravo , en la zona industrial de Jinámar en Telde. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, mientras que los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal.

Los creadores de contenido han pedido a sus seguidores que si conocen lugares para desayunar más económicos que comenten para que vayan a probarlos.