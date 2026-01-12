Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nietos de SaryMánchezCa'JonásEducaciónTiempoUD Las PalmasTribunalesHarry Sinfónico
instagramlinkedin

Desayunar en Gran Canaria por 5 euros es posible: así es el desayuno que triunfa en la isla

Un opción económica para desayunar en la isla

Desayuno todos los días por solo 5€

Desayuno todos los días por solo 5€ / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Los creadores de contenido @descubreconc están en busca del desayuno "mejor y más barato de Gran Canaria". El objetivo es ofrecer a sus seguidores diferentes opciones en la isla para desayunar a precios económicos.

El primer establecimiento que han visitado ha sido el Restaurante El Verol. Según muestran en el vídeo, el local ofrece un menú de desayuno por 5 euros.

¿Qué incluye el desayuno?

En El Verol, el desayuno incluye una pulguita de pata con queso, un zumo natural y un café, una combinación perfecta que ha convencido a los creadores de contenido por su relación calidad-precio y por apostar por los productos típicos de la gastronomía canaria.

Aparte del desayuno, el establecimiento ofrece un menú diario por 11,90 euros y un menú almuerzo. Además de comida casera canaria para llevar y entrega a domicilio.

Horario y ubicación

Restaurante El Verol se encuentra en la Calle General Bravo , en la zona industrial de Jinámar en Telde. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas, mientras que los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal.

Noticias relacionadas y más

Los creadores de contenido han pedido a sus seguidores que si conocen lugares para desayunar más económicos que comenten para que vayan a probarlos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
  3. Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
  4. Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
  5. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  6. Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
  7. El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
  8. Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures

El gran tenderete de Gran Canaria: degustación de 4.500 tapas del baifo y quesos

El gran tenderete de Gran Canaria: degustación de 4.500 tapas del baifo y quesos

Antonio Morales alerta del grave peligro que acecha al Puerto de Las Palmas si se impulsa el desarrollo del recinto de Dajla

Antonio Morales alerta del grave peligro que acecha al Puerto de Las Palmas si se impulsa el desarrollo del recinto de Dajla

Pino Santo reactiva la recuperación de su parroquia tras 10 años cerrada

Pino Santo reactiva la recuperación de su parroquia tras 10 años cerrada

Dos detenidos en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de drogas y amenazas a la Policía

Dos detenidos en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de drogas y amenazas a la Policía

Teror calma la queja de los músicos con el traslado formal de la Banda al Mesón

Teror calma la queja de los músicos con el traslado formal de la Banda al Mesón

La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián el Cano se pospone: ninguna empresa se interesa por los trabajos

La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián el Cano se pospone: ninguna empresa se interesa por los trabajos

David Rodríguez Galván, presidente de la Asociación de Empresarios de Ingenio y Carrizal (Incae): «Vamos a lanzar tarjetas con descuentos para fidelizar a la clientela»

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria alza la voz contra la futura Ley de Montes

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria alza la voz contra la futura Ley de Montes
Tracking Pixel Contents