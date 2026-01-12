Mogán activa un nuevo Plan de Empleo Social que dará trabajo a 40 personas

El Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha un nuevo Plan de Empleo Social (PES), que permitirá la contratación de 40 personas desempleadas del municipio gracias a una subvención de 427.245,72 euros del Servicio Canario de Empleo (SCE), en el marco del acuerdo de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El programa se desarrollará en dos fases, con dos grupos de trabajadores, con el objetivo de cubrir progresivamente todas las vacantes disponibles y facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

En esta primera fase, ya se han incorporado 23 personas, contratadas durante seis meses al 72% de la jornada para desempeñar labores como peones de limpieza. Además, el plan contempla la contratación anual de varios perfiles profesionales: un educador social, un auxiliar administrativo, un técnico de Educación Infantil, un conserje y un trabajador social, que prestarán servicio en distintas áreas municipales como Menor y Familia, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, la Escuela Infantil Municipal de Arguineguín y el Centro de Enseñanza para Adultos de Mogán.

La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, dio la bienvenida a las personas seleccionadas en un primer encuentro celebrado en el Ayuntamiento. Durante la reunión, en la que también participaron miembros del grupo de gobierno como la concejala de Servicios Sociales, Grimanesa Artiles, y el concejal de Vías y Obras, Willy García, se explicaron las funciones a desempeñar y las normas básicas de funcionamiento durante el periodo de contratación.

Requisitos

El Consistorio señala que el proceso de selección ha sufrido un ligero retraso debido a que varios aspirantes no cumplían los requisitos exigidos, si bien confía en que la segunda fase quede resuelta en los próximos días.

Como novedad destacada, el Plan de Empleo Social incluye, al igual que en ediciones anteriores, un mínimo de 40 horas de formación en materias como igualdad, prevención de riesgos laborales y orientación laboral, con el objetivo de mejorar la empleabilidad futura de las personas participantes.

Para acceder a este programa es necesario, entre otros requisitos, no haber participado en los últimos 12 meses en políticas activas de empleo o planes del SCE, salvo contratos inferiores a seis meses, y pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos por persona no superen el 80% del IPREM.