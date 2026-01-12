Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ONCE reparte 240.000 euros en Telde con su Cupón de Fin de Semana

Aaron Sosa es el vendedor encargado de repartir la suerte en la carretera de Jinámar

Aaron Sosa, el vendedor del cupón

Aaron Sosa, el vendedor del cupón / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, en el municipio de Telde en Gran Canaria. Aaron Sosa, agente vendedor de la ONCE desde noviembre de 2025, fue el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, en su zona de venta en la Carretera de Jinámar.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

