Pino Santo reactiva la recuperación de su parroquia tras 10 años cerrada

Los trabajos para recuperar la parroquia de Pino Santo, en Santa Brígida, avanzan tras más de una década de espera. El templo permanece cerrado desde hace más de 10 años, después de que una rehabilitación ejecutada entonces provocara el desplazamiento de los cimientos y el agrietamiento de la estructura, lo que obligó a su cierre por motivos de seguridad. Durante este tiempo se han llevado a cabo reuniones entre el Obispado y distintos equipos de gobierno del Ayuntamiento, pero nunca se logró concretar un proyecto de obras que permitiera iniciar su recuperación efectiva. Ahora, tras años de espera, el proceso se reactiva con el objetivo de devolver el uso religioso y comunitario a uno de los espacios más emblemáticos del barrio.

Aunque desde anteriores gobiernos municipales se aseguraba a los vecinos que el proyecto «estaba en marcha», la realidad -según explicó el presidente de la Asociación de Vecinos de Pino Santo, Cristian Ortiz- era muy distinta. «Las peticiones de los vecinos para reabrir la parroquia no habían llegado siquiera a oídos del Obispado», aclaró.

A pesar de que aún no existe un proyecto definitivo, ya se han celebrado tres reuniones para avanzar en la recuperación del templo, la última de ellas en el propio interior de la parroquia. A este encuentro asistieron la concejala de Urbanismo, María Lordán; el Vicario Episcopal, Jorge Martín de la Coba; el párroco de Santa Brígida, Vito Ondó; el presidente de la Asociación de Vecinos de Pino Santo, Cristian Ortiz, así como técnicos del Ayuntamiento y del Obispado. El objetivo fue comprobar de primera mano los desperfectos que presenta el edificio y coordinar los pasos necesarios para poner en marcha su rehabilitación.

Además, existe un diagnóstico elaborado hace aproximadamente tres años que detalla los daños del templo, por lo que ya se dispone de una base técnica sobre la que trabajar. «La idea es que salga lo más barato posible», subrayó Ortiz. Según explicó, algunas zonas deberán demolerse mientras que otras pueden conservarse aunque los vecinos insisten en que la fachada sea rehabilitada, al considerarla el elemento más representativo y simbólico del edificio.

«Las personas que construyeron el templo son del propio pueblo, todavía viven y le tienen muchísimo cariño», destacó el presidente. Recordó además que la parroquia ha sido siempre el corazón del barrio y que su cierre obligó a suspender actividades que iban más allá de lo religioso, como el tradicional encuentro de villancicos y otros eventos comunitarios que daban vida a Pino Santo.

Sin embargo, aún no existe un proyecto técnico ni un presupuesto cerrado para la intervención. La previsión inicial pasa por que el Ayuntamiento de Santa Brígida asuma una parte del coste y el Obispado la otra, dado que dentro del mismo plan se pretende incluir también la reforma de la plaza que rodea la iglesia, una infraestructura de competencia municipal. El Obispado, por su parte, se encargaría de financiar los trabajos directamente vinculados al templo.

«La idea inicial es que las obras de la plaza y las de la iglesia se ejecuten de manera simultánea, para evitar tener que levantar de nuevo una zona ya terminada», explicó Ortiz, quien confía en que esta coordinación permita agilizar la recuperación del conjunto y evitar sobrecostes futuros.