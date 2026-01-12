Instalaciones más modernas y eficiencia energética: así será la rehabilitación de 73 viviendas en Santa Lucía de Tirajana

La rehabilitación integral del Residencial Las Rosas, en Santa Lucía de Tirajana, ya está en marcha. La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la licitación de las obras, que afectarán a 73 viviendas públicas y cuentan con un presupuesto de 1,97 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de enero de 2026, a las 14.00 horas.

Las obras contemplan la mejora de instalaciones eléctricas, fontanería e instalaciones térmicas, además de la redacción de los estudios de seguridad y salud y la dirección facultativa de los trabajos, con el objetivo de modernizar los edificios y aumentar su eficiencia energética.

La actuación será ejecutada por el Instituto Canario de la Vivienda, dependiente del Gobierno de Canarias, y se desarrollará en los 12 bloques de promoción pública del residencial, situados entre las calles Jamaica y Bécquer. El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Mejora de la calidad de vida

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó que esta intervención permitirá “mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas” y agradeció al Gobierno canario la declaración de urgencia del proyecto. “Estamos trabajando de forma coordinada para impulsar nuevas viviendas sociales y dignificar las que ya existen”, subrayó.

Por su parte, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, explicó que la rehabilitación permitirá mejorar la envolvente de los edificios, reducir el consumo energético y aumentar el confort y la habitabilidad de las viviendas.

La actuación forma parte de un plan más amplio que prevé la rehabilitación energética de 843 viviendas públicas en Canarias, con el objetivo de avanzar hacia un parque residencial más sostenible y eficiente. Las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.