La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria alza la voz contra la futura Ley de Montes

La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha activado un proceso de información y consulta con colectivos sociales, vecinales y del sector primario de las medianías y cumbres de la isla con el objetivo de presentar alegaciones al proyecto de Ley Canaria de Montes, al considerar que el texto legal supone un riesgo real para la supervivencia de la agricultura y la ganadería en el Archipiélago.

La organización, que agrupa a 26 asociaciones con amplia implantación territorial desde el sector primario hasta la cultura tradicional, alerta de que la propuesta legislativa introduce limitaciones injustificadas al uso y la propiedad de la tierra, así como un régimen sancionador que consideran desproporcionado, y podría favorecer la conversión de suelo agrícola en forestal, poniendo en peligro la recuperación de miles de hectáreas productivas en Gran Canaria.

Según la Unión de Asociaciones, el proyecto de ley ha sido elaborado de espaldas a la población directamente afectada, ignorando la realidad histórica de un territorio modelado durante siglos por la actividad agrícola y ganadera. “Estamos de acuerdo en la necesidad de proteger y aumentar las masas forestales, pero no a costa de asfixiar a un sector primario que lleva más de medio siglo en retroceso”, señala su presidente, Cristóbal Sánchez. “Hoy solo producimos alimentos para uno de cada diez canarios, y esta ley puede convertirse en la puntilla definitiva frente a la importación masiva de productos del exterior”, añade.

Petición de prórroga

Uno de los aspectos que más rechazo ha generado en el colectivo es la apertura del periodo de alegaciones en pleno periodo navideño, una circunstancia que, a su juicio, limita gravemente la participación ciudadana. El plazo se abrió el viernes 26 de diciembre y se ha fijado en apenas un mes.

“Según el Convenio de Aarhus, las administraciones están obligadas a garantizar una participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales”, recuerda Sánchez. “Abrir el plazo en esas fechas es un grave error que impide una respuesta informada y colectiva”. Por ello, la Unión de Asociaciones solicitará formalmente una prórroga que permita a la población conocer el alcance del texto y presentar las alegaciones pertinentes.

Una ley “restrictiva”

Entre los puntos más controvertidos del proyecto figura la posibilidad de convertir en suelo forestal parcelas agrícolas que lleven más de 20 años sin cultivarse, una medida que la organización considera “restrictiva e interesadamente ambigua”, además de la dureza del marco sancionador previsto.

“La propuesta no ha contado con la opinión ni la experiencia de quienes viven y trabajan el territorio”, subraya Sánchez, quien denuncia una vez más una visión urbanocéntrica que desconoce el papel clave de las actividades tradicionales en la conservación del medio. Prácticas como el pastoreo, la producción de alimentos, la recolección de hierbas, el aprovechamiento de la pinocha o de la madera seca “han sido fundamentales para mantener los montes que aún se conservan en buen estado”, sostiene.

Gestión tradicional, clave para la conservación

El presidente de la Unión de Asociaciones recuerda que los grandes procesos de deforestación en Gran Canaria estuvieron ligados históricamente a los ciclos de monocultivos y a la explotación intensiva de recursos para la navegación, mientras que los montes gestionados por las comunidades locales han resistido mejor el paso del tiempo.

“Basta mirar a Tamadaba, Inagua, Pajonales, Ojeda o Pilancones”, apunta. “Fueron los vecinos de Artenara, Agaete, Tejeda, La Aldea, Tunte o Ayagaures quienes los gestionaron bajo criterios tradicionales, y hoy son algunos de los pinares mejor conservados no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias”.

Con este proceso de consulta, la Unión de Asociaciones pretende articular una respuesta colectiva frente a una ley que, aseguran, pone en peligro el equilibrio entre conservación ambiental y actividad humana en un territorio históricamente vivo y productivo.