El gran tenderete de Gran Canaria: degustación de 4.500 tapas del baifo y quesos

Sandwich de mechada de baifo; croquetas de baifo; empanadilla criolla tradicional de baifo; estofado de carne de cabra con papas y, de postre, una tarta de quesos artesanales de Gran Canaria. Son algunas de las tapas mencionadas por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se podrán degustar durante el IV Tenderete de baifos y quesos de Gran Canaria, que tendrá lugar este sábado 17 de enero en la Granja Agrícola de Arucas.

"Se visibiliza, se pone en valor y se potencia un producto no solo por su calidad, su cercanía y su precio, sino porque reporta en la rentabilidad económica de los ganaderos de la Isla, que tan bien hace a nuestra tierra, biodiversidad y economía", ha explicado Morales durante la rueda de prensa de presentación del evento. Se trata de la cuarta ocasión que la Corporación Insular organiza este acto en colaboración con la Asociación de Queserías Artesanales de Gran Canaria (Asoquegran) y siete centros de formación profesional de la Isla, cuyos estudiantes son los encargados de elaborar las tapas.

El evento, que incluye un concurso de tapas denominado Se nos fue el Baifo con su fallo de premiados, comienza a las 12.00 horas y se extiende hasta las 17.30 horas de la tarde. Incluye actuaciones de Yeray Rodríguez y Armonía Show, así como actividades infantiles. Todo aderezado con los 4.500 platos elaborados con baifo y quesos artesanales de Gran Canaria: 15 tapas saladas y otras 15 tapas dulces. En total, se empleará 450 kilos de carne y 40 kilos de queso. También cuenta con la colaboración de la empresa de guaguas Global, que aumentará la frecuencia de transporte hasta Arucas para evitar posibles colapsos de vehículos.

Paella elaborada con baiyfo y quesos artesanales de Gran Canaria. / Flickr Cabildo de Gran Canaria.

Durante la presentación del acto se exhibieron algunos de los platos que ya han elaborado el alumnado de las escuelas: croquetas de baifo con mojo mayonesa, cebollino y cebolla; una paella con boletus, setas, champiñones y baifo cocinado a baja temperatura; empanadas con baifo como carne picada; cuscús con dátiles, frutos secos con baifo en salsa, que fueron presentadas por su propios autores. En concreto, en las elaboraciones participa alumnado del CIFP Felo Monzón y CIFP de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, del CIFP Villa de Agüimes y CIFP del Noroeste en Guía, así como de los IES Bañaderos de Arucas, de Faro de Maspalomas y del Noroeste de Santa María de Guía, aquellos en los que se imparten estudios técnicos en cocina y gastronomía.

Cocineros de la Isla

"Una de las cosas más importantes que podemos hacer es que los futuros chefs puedan trabajar en sus futuras cocinas con nuestros productos", ha expuesto Mari Carmen Pérez, presidenta de Asoquegran. "Es muy importante que los jóvenes conozcan los productos locales de kilómetro cero y relacionados con la agricultura y la ganadería, para que en el futuro, cuando ejerzan, siempre los tengan presentes", agregó Miguel Hidalgo, consejero del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria.

El tenderete, además, supone el colofón a la campaña navideña lanzada para incrementar el consumo de baifo y cabra por navidad, así como el de quesos elaborados por ganaderos con animales propios en la Isla. En este sentido, Asoquegran, que agrupa a una treintena de queserías artesanales, junto a los mataderos insulares y los siete centros de FP han compartido uno de los objetivos que persigue el área que dirige Miguel Hidalgo: "Mejorar la competitividad de las explotaciones de la isla. Sensibilizar, difundir el valor de las producciones locales como estrategia para aumentar las cuotas de soberanía alimentaria de la Isla", apuntó Morales.

En cuanto a la labor formativa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria desgranó que se llevaron a cabo varias actividades, desde despiece de baifos para la elaboración de cualquier plato a charlas o clases y charlas formativas o degustaciones de platos elaborados por los propios estudiantes con comedores para público en general. "Han sido 25 acciones de valorización realizadas durante el último trimestre de 2025, que permitieron que más de 600 personas, entre alumnado y las personas presentes en las degustaciones, aprendieran a valorizar un producto insular y sostenible como es la carne de baifo de Gran Canaria. De esta forma, se potencia un producto de altísima calidad gastronómica", detalló Morales.

Prácticas para el alumnado

El profesor del IES Faro Maspalomas Paco Romero recuerda que participan en este evento desde la primera edición. Para la presentación en la rueda de prensa, se prepararon las tapas durante el pasado jueves y el viernes. La semana presente se encargarán de elaborar los platos que se podrán degustar el sábado. "Nosotros queremos que los estudiantes trabajen con materia prima, entonces para nosotros es un orgullo y un honor contar con carne fresca como carne de baifo o de cabra", apunta Romero. Entre los platos que elaborarán, destaca la tarta de queso, un cuscús con carne de baifo y unas empanadas gallegas rellenas de queso, millo y de carne de baifo.

"Siempre nos intentamos involucrar en este tipo de eventos para que el alumnado haga prácticas. También colaboramos con el Cabildo con el tema de los pescados a través de un proyecto que se llama Mucho más que pesca con el que nos traen pescado de barquillo, variado, a veces aparece una morena, un sargo, una vieja... todo tipo de pescados de nuestras costas. Son prácticas en las que el alumnado aprende a manejar todo tipo de pescado para que cuando vayan a las empresas tengan una idea. Porque para nosotros como empresa es muy caro, teniendo en cuenta como está el producto", relata Romero.