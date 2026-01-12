Teror calma la queja de los músicos con el traslado formal de la Banda al Mesón

El Ayuntamiento de Teror formaliza el traslado de la Banda de Música al Mesón en San Matías para calmar a sus integrantes, después de que en octubre emitieran un comunicado quejándose de las pésimas condiciones en las que tenían que ensayar. El colectivo centenario ha recibido numerosos reconocimientos institucionales por su trayectoria, entre ellos del propio municipio.

El Consistorio terorense anunció este lunes la firma de un contrato de arrendamiento con el Club de Recreo y Cultura El Mesón «para el uso de sus instalaciones en San Matías como centro de actividades del club de mayores de Teror y lugar de ensayo de la Banda de Música de Teror». Tras el acuerdo, el Ayuntamiento puede garantizar a ambos colectivos «un espacio adecuado y estable para dar respuesta a la necesidad de reubicación, hasta que se ejecuten las obras de acondicionamiento en las sedes definitivas».

Reivindicación

El anuncio llega después de que la asociación cultural hiciera público un comunicado el pasado 2 de octubre en el que expresaba su malestar por el retraso en el proyecto para contar con una sala de ensayos, por lo que demandaba «un espacio de uso exclusivo, seguro y definitivo que garantice la continuidad y su futuro y de las nuevas generaciones de músicos de nuestro municipio».

A su vez, se quejó de que en 35 años de trayectoria han pasado por una docena de locales de ensayos, en una situación que fue a peor. En 2022 se encontraron con un desprendimiento y daños estructurales en su sede. Los problemas fueron a peor, y el local se terminó de cerrar el 29 de agosto.

Ante estas aseveraciones, el grupo de gobierno emitía otro comunicado un día después en el que se defendía señalando que «no está obligado a facilitar un lugar de ensayo», porque no es una entidad municipal, mientras señalaba que además de las subvenciones y el caché que le abonan por actuaciones esperaban financiación externa para construir la citada sede definitiva, cuya inversión se calcula en 1,16 millones de euros.

Proyecto

El alcalde, José Agustín Arencibia, apuntaba que se «está trabajando desde hace meses en un ambicioso proyecto para acondicionar un espacio definitivo, del que la Banda de Música es conocedora e incluso ha participado en aportar sus propuestas».

Tras agradecer su labor, señalaba que se ha mantenido el apoyo económico continuado desde hace 30 años y que trabajaban en la firma de un convenio estable con el Club El Mesón, donde está ahora la banda instalada, para prologar el uso de sus instalaciones.

El grupo de gobierno oficializaba ahora el acuerdo, que permite la reubicación de las actividades de club de Mayores y la Banda de Música. El Ayuntamiento admite que desde octubre, y tras los desperfectos sufridos en el centro de mayores de Teror por obras de impermeabilización, El Mesón facilitó sus instalaciones en San Matías para dar cabida de forma temporal las actividades de ambos colectivos.

Con el acuerdo de arrendamiento, «se formaliza la situación de reubicación del club de mayores Sintes de Teror y de la Banda de Música, asegurando la continuidad de sus actividades».

El gobierno municipal anuncia que llevará a cabo este año el acondicionamiento del espacio destinado a la Banda de Música y la Universidad Popular. A su vez, apunta que está a punto de licitar la reforma del antiguo Casino para construir un centro de mayores «con unas instalaciones modernas y accesibles».