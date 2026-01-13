La agricultura y las energías renovables se unen en Santa Brígida para avanzar en soberanía alimentaria

Santa Brígida acoge un proyecto piloto para demostrar la compatibilidad entre la actividad agrícola y la generación de energía renovable. El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación por 218.536,67 euros (IGIC incluido) la iniciativa de instalación solar agrovoltaica en la Finca El Galeón, con el objetivo de avanzar en los objetivos de transición energética, adaptación al cambio climático y refuerzo de la soberanía alimentaria insular.

La agrovoltaica permite instalar paneles solares elevados sobre superficies agrícolas, de forma que no se pierde suelo productivo, se mejoran las condiciones microclimáticas de los cultivos, reduciendo el estrés hídrico y térmico, y se genera energía limpia para autoconsumo. El proyecto contempla la instalación de 80 módulos fotovoltaicos de 640 Wp, con una potencia pico total de 51,2 kWp y una potencia nominal de 50 kW, además de un sistema de acumulación de 107 kWh, que permitirá optimizar el aprovechamiento de la energía generada en la propia finca.

La producción anual estimada alcanza los 70.421 kWh, equivalente al consumo eléctrico de unas 20 viviendas, y permitirá evitar la emisión de más de 40 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a la plantación de más de 2.500 árboles. La Finca El Galeón se configura así como un espacio demostrador, donde evaluar los beneficios agronómicos, energéticos y ambientales de este modelo, con el objetivo de extenderlo progresivamente a otras fincas públicas y privadas de la Isla.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que "este proyecto piloto de agrovoltaica representa muy bien el modelo de isla que queremos impulsar: una Gran Canaria capaz de integrar energía, agricultura y territorio, innovando desde lo público y generando conocimiento útil y replicable para el sector primario".

Por su parte, el consejero de Soberanía Alimentaria y Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, destacó que "la agrovoltaica es una oportunidad real para reforzar la viabilidad de nuestras explotaciones agrícolas, mejorar su resiliencia frente al cambio climático y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria, demostrando que la transición energética también puede ser una aliada del campo".

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el día 2 de febrero de 2026, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se encuentra disponible toda la documentación.