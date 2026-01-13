El Albergue Insular es reconocido como pionero en Canarias en bienestar animal

El Albergue Insular de Animales de Gran Canaria, gestionado por el Cabildo, se ha convertido en el primer centro de Canarias y uno de los primeros del Estado español en obtener la certificación oficial de Gestión Sanitaria y Bienestar Animal, otorgada por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Este reconocimiento acredita que el Albergue Insular cumple con los más altos estándares de bienestar animal, gestión sanitaria, atención veterinaria, calidad de las instalaciones y profesionalización del servicio. Se trata de una certificación externa e independiente, que evalúa no solo los resultados finales, sino también el funcionamiento diario del centro, sus protocolos, la formación del personal y el compromiso con la mejora continua.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que “no hablamos de un sello simbólico, sino del reconocimiento a años de trabajo serio, sostenido y verificable, y a una forma ética y moderna de entender la protección animal en nuestra isla”. En este sentido, destacó que el logro ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo de numerosas personas y entidades.

“Este avance no sería posible sin el trabajo diario del personal del Albergue Insular, el rigor de los técnicos del Cabildo, el apoyo de Gesplan como medio propio y la colaboración constante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en formación, investigación y mejora continua”, añadió Morales.

Nueve años de trabajo

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, afirmó que este reconocimiento “significa muchísimo para el Cabildo de Gran Canaria”. “Son nueve años de trabajo intenso en los que se ha revertido una situación de colapso hasta convertir el centro en un ejemplo de buenas prácticas, no solo en Canarias, sino también fuera del Archipiélago”, señaló.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, y el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, en su visita al albergue insular de animales de Gran Canaria. / David Delfour / Cabildo de Gran Canaria.

Por su parte, el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, agradeció la confianza del Cabildo desde 2017 y destacó que “este certificado es el resultado de muchos años de trabajo para implantar un modelo de gestión del bienestar animal diferente, en el que Gran Canaria es pionera y referente en el cambio de paradigma”.

La certificación evalúa aspectos clave como el estado sanitario y emocional de los animales, la adecuación de las instalaciones, los protocolos veterinarios y de manejo, la trazabilidad y transparencia, la gestión clínica y quirúrgica, los programas de esterilización y la formación de los equipos profesionales.

Cambio de modelo

El Albergue Insular es fruto de un profundo cambio de modelo impulsado por el Cabildo desde 2017, con una apuesta por la gestión pública directa, la profesionalización del servicio y una inversión anual superior al millón de euros. Actualmente cuenta con una plantilla de 14 profesionales y ofrece atención diaria tanto a los animales como a la ciudadanía.

Los datos avalan esta transformación. En 2025, el albergue atendió a 414 animales, de los cuales el 80% fueron adoptados. La tasa de fallecimientos se ha reducido del 23% en 2017 a apenas un 3% en la actualidad, limitada a casos extremos derivados de las condiciones de llegada.

Además, el Albergue Insular se ha consolidado como una infraestructura veterinaria clave para la isla. Su quirófano realizó en 2025 un total de 1.533 intervenciones, principalmente para animales derivados por ayuntamientos, colonias felinas, servicios municipales y animales bajo custodia judicial por posibles casos de maltrato o abandono.

Entre las novedades destaca la creación de una sala de visitas de vínculo, un espacio que permite a las familias y posibles adoptantes conocer al animal de forma progresiva, facilitando la evaluación de la compatibilidad previa a la adopción.