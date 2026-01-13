Obras Públicas pacta tras 30 años el trazado de Bañaderos-El Pagador

Luz verde a una obra estratégica para el Norte tras 30 años de reivindicaciones, disputas sociales y políticas, sentencias judiciales y hasta manifestaciones. La consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias pacta con Arucas y Moya el trazado de la autovía GC-2 en el tramo de 3,5 kilómetros de longitud por los que circulan 35.000 vehículos a diario que estaba pendiente entre Bañaderos y El Pagador. La obra, que saldrá a exposición pública este mismo año y que debería salir a concurso para su ejecución tras las elecciones de 2027, contempla un túnel de 400 metros desde la playa de El Puertillo y un túnel por el litoral moyense.

«Es un día histórico». Los alcaldes de Arucas, Juan Jesús Facundo, y de Moya, Raúl Afonso, coincidieron en emplear esta frase para señalar su satisfacción tras concluir la reunión con el Ejecutivo regional para analizar la propuesta para la carretera de la costa, que evitará los semáforos y la circulación a menos de 50 kilómetros por hora entre Bañaderos y El Altillo, y garantiza la seguridad para los peatones. No en vano, se pactan los dos ‘hitos’ que eran casi encomiables para los ayuntamientos afectados.

Años de peleas

La solución, en la que ya se había avanzado en reuniones anteriores, consistirá en primer lugar en la construcción de un paso inferior de 400 metros en El Puertillo-Quintanilla (200 metros reales y las zonas de bajada). Aunque Arucas había apostado por uno de casi el doble de longitud desde la rotonda con la obra de Pepe Dámaso para subir el pueblo de Bañaderos hasta su salida en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, lo cierto es que los técnicos han ideado una propuesta intermedia, ante las dificultades que entraña el paso por debajo de la desembocadura del cauce del barranco.

Esta solución evitará también el derribo de las casonas de la zona de Quintanilla, limitando también las expropiaciones, con el coste humano y económico que ello supondría.

«Arucas va a tener un futuro" Juan Jesús Facundo — Alcalde de Arucas

El trazado, que está pendiente de perfilar ahora, se adentrará hacia la zona de la montaña por San Andrés hasta conectar con Moya.

«Arucas va a tener un futuro», según el alcalde, satisfecho con el paso dado, ya que permitirá una mayor «permeabilidad» para el litoral.

Por otro lado, la propuesta consensuada con Moya pasa por un túnel pegado a la montaña entre la gasolinera y la vaquería, como había pedido el municipio, liberando para su desarrollo buena parte de los terrenos más próximos a su costa.

Las propuestas evitarían también los cortes de circulación durante la ejecución de las obras, al tratarse de tramos paralelos al trazado actual, salvo las conexiones indispensables. Hay que tener en cuenta que por este vial de la GC-2 circulan a diario 35.000 vehículos, y unas 140.000 personas.

«Quedarán baches, pero lo importante se ha conseguido» Raúl Afonso — Alcalde de Moya

El proyecto contempla también un eje verde, que le conferirá un carácter especial, acorde a los nuevos tiempos y demandas sociales.

«Es un paso importantísimo para conseguir lo que todos queríamos», manifestó Raúl Afonso, quien reconoce que todavía hay mucho que caminar hasta que sea realidad tras 30 años de reivindicaciones. «Quedarán baches, pero lo importante se ha conseguido», añadió.

"Este año saldrá a exposición pública" Pablo Rodrríguez — Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias

El consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, espera sacar a exposición pública este año el proyecto definitivo, para que pueda ser consultado por los ciudadanos y se presenten las posibles alegaciones. A su vez, confía en tramitar durante 2027 la evaluación de impacto ambiental. El objetivo es que el proyecto salga a licitación tras las elecciones de 2027, una vez esté todo aprobado, incorporando la obra a la financiación del Convenio de Carreteras Canarias-Estado.

En estos momento el tramo en el que se trabajará se alarga 3,5 kilómetros, que se ampliará hasta los cuatro o cinco kilómetros de longitud en el trazado final. Pero permitirá que los vehículos circulen a 80 kilómetros por hora, cuando ahora está limitado por ser una travesía a 50 kilómetros por hora, que incluye la existencia de hasta cuatro puntos regulados por semáforos en cada sentido de la circulación para el paso de los peatones, que ralentiza todavía más el trasiego de coches.

"Salimos unidos" Teodoro Sosa — Presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Agaete

Pablo Rodríguez reconoció que es una de las obras más importantes para los próximos años para Gran Canaria, y espera dejarla preparada antes de las elecciones.

El presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, recordó que esta carretera es una demanda histórica de los últimos 30 años de los vecinos de la comarca. Y, sobre todo, destacó el consenso alcanzado para evitar que la obra se eternice. «Salimos unidos», añadió, destacando el acuerdo y la lucha desde hace décadas por las carreteras.

Los otros grandes beneficiados serán los vecinos de barrios costeros afectados, que vivían con la inseguridad de tener una vía a escasos metros.

Las carreteras han sido las demandas más importante que han mantenido desde hace décadas los municipios del Norte, que llevaron incluso a la convocatoria de una manifestación institucional.

Pero también es desbloquear una obra que llegó a contar en 1996 con 6.000 millones de pesetas para que los tractores marcaran la nueva carretera entre Bañaderos y El Pagador, hasta que el Ayuntamiento de Arucas replanteó la situación. Propuso que el trazado pasara por la parte trasera del barrio aruquense para liberar la costa y su urbanización. Para ello había que pasar por detrás y fulminar las plataneras en producción, sin olvidar que había que indemnizar a la constructora adjudicataria de la obra.

Plataneros

A partir de ahí, los plataneros llevaron a la Justicia el nuevo trazado Pero hubo más. Moya, al tener conocimiento de la petición aruquense, demandó el retranqueo hacia el lado tierra. Y Firgas un enlace propio a la GC-2.

Todo concluiría en el Tribunal Supremo, que 2011 tumbó todo el planeamiento territorial, y con ellos las ideas de última hora de los alcaldes de la época. Y, con ello, años de espera, y colas para circular por la zona.

Mientras, se ejecutaría el ensanche del tramo actual entre la Granja del Cabildo y El Puertillo, para poder dar respuesta a las exigencias de los conductores, hartos de los atascos.

Luego llegaría otra disputa con el Plan Territorial Parcial (PTP-15) del Cabildo, que debía marcar unas pautas para el recorrido de la carretera, y sobre la que se ha tenido que colocar el Gobierno de Canarias. Entre otras razones, porque Arucas y Moya entendían que los dos hitos principales (soterrar y el túnel) eran reivindicaciones básicas para el futuro de sus municipios. De ahí que las negociaciones que han llegado a buen puerto ahora con el Gobierno de Canarias hayan generado una enorme satisfacción.

En cualquier caso, lo conductores seguirán teniendo que sortear durante algunos años más el paso por su ‘lenta’ travesía.