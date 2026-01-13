Entrevista | César Fernández Policía Nacional jubilado
César Fernández: «Me quedó por resolver el caso de Sara Morales tras nueve años en Homicidios»
Policía Nacional jubilado, con trayectoria en el Grupo de Homicidios de Barcelona, jefe del mismo grupo en la provincia de Las Palmas y miembro del Grupo de Delitos Tecnológicos.
César Fernández se jubiló el 1 de marzo del pasado año tras 40 años de servicio en la Policía Nacional. Su motivación para dedicar su vida a esta profesión siempre fue trabajar por la sociedad y proteger a los más vulnerables. Al salir de la Escuela de la Policía Nacional en Ávila, su principal impulso era detener a los delincuentes y «poder comunicar a las víctimas que ya podían estar tranquilas», aseguró.
Su carrera comenzó en el Grupo de Homicidios de Barcelona, donde trabajó durante 20 años antes de trasladarse a Gran Canaria para asumir el cargo de jefe del Grupo de Homicidios en la provincia de Las Palmas. Durante los nueve años que dirigió el grupo en la isla, logró resolver la gran mayoría de los casos, aunque reconoce que le quedó pendiente la desaparición de Sara Morales, un caso que considera una de las espinas más importantes de su trayectoria y que recuerda con especial conmoción. «Durante todos los años que estuve al mando del Grupo de Homicidios solo me quedó por resolver el caso de la desaparición de Sara Morales».
Para Fernández, uno de los aspectos más importantes al trabajar en este tipo de casos es mantener informados a los familiares de las víctimas y mantener un contacto constante con ellos. «A los familiares les daba mi número personal y les decía que podían llamarme cuando quisieran», afirmó.
En los últimos años de su trayectoria en la Policía Nacional formó parte del Grupo de Delitos Tecnológicos, donde se enfrentó a un elevado número de investigaciones relacionadas con la pornografía infantil en la provincia de Las Palmas. «La provincia de Las Palmas tiene más pornografía infantil que la de Santa Cruz», señaló, al tiempo que recordó otros casos vinculados al acoso y a las estafas cometidas a través de redes sociales e internet.
