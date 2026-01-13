Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su pareja durante sus vacaciones

Agentes de las unidades UNE y GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron durante la madrugada del pasado 11 de enero a un hombre acusado de un presunto delito de violencia de género, tras localizar a su pareja con lesiones visibles en el rostro.

Los hechos ocurrieron en torno a las 02:30 horas, cuando los agentes encontraron a una mujer tendida en la calle Secretario Artiles con signos evidentes de haber sido agredida. Según informaron fuentes policiales, varios testigos ofrecieron su testimonio, lo que, junto a los indicios observados en el lugar, permitió identificar y detener al presunto agresor, quien era su pareja sentimental.

Durante la detención, el hombre también agredió a uno de los agentes actuantes.