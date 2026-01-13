Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CanariasAEMET prealerta lluvias Lanzarote y FuerteventuraDeshaucio en Gran CanariaViolencia de géneroAtasco en la capitalUD Las Palmas
instagramlinkedin

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su pareja durante sus vacaciones

La Policía Local encontró a la mujer herida en la calle Secretario Artiles

Policía Local

Policía Local / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de las unidades UNE y GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron durante la madrugada del pasado 11 de enero a un hombre acusado de un presunto delito de violencia de género, tras localizar a su pareja con lesiones visibles en el rostro.

Los hechos ocurrieron en torno a las 02:30 horas, cuando los agentes encontraron a una mujer tendida en la calle Secretario Artiles con signos evidentes de haber sido agredida. Según informaron fuentes policiales, varios testigos ofrecieron su testimonio, lo que, junto a los indicios observados en el lugar, permitió identificar y detener al presunto agresor, quien era su pareja sentimental.

Durante la detención, el hombre también agredió a uno de los agentes actuantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
  4. El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
  5. Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
  6. Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
  7. Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
  8. Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su pareja durante sus vacaciones

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su pareja durante sus vacaciones

La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián Elcano se pospone: ninguna empresa se interesa por los trabajos

La reconstrucción del Muelle Juan Sebastián Elcano se pospone: ninguna empresa se interesa por los trabajos

Cuando Gran Canaria se vuelve Springfield: Los Simpson recorren el sureste de Gran Canaria gracias a la IA

Cuando Gran Canaria se vuelve Springfield: Los Simpson recorren el sureste de Gran Canaria gracias a la IA

El gran tenderete de Gran Canaria: degustación de 4.500 tapas del baifo y quesos

El gran tenderete de Gran Canaria: degustación de 4.500 tapas del baifo y quesos

Antonio Morales alerta del grave peligro que acecha al Puerto de Las Palmas si se impulsa el desarrollo del recinto de Dajla

Antonio Morales alerta del grave peligro que acecha al Puerto de Las Palmas si se impulsa el desarrollo del recinto de Dajla

Pino Santo reactiva la recuperación de su parroquia tras 10 años cerrada

Pino Santo reactiva la recuperación de su parroquia tras 10 años cerrada

Dos detenidos en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de drogas y amenazas a la Policía

Dos detenidos en un local de ocio de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de drogas y amenazas a la Policía

Teror calma la queja de los músicos con el traslado formal de la Banda al Mesón

Teror calma la queja de los músicos con el traslado formal de la Banda al Mesón
Tracking Pixel Contents