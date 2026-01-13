La Fortaleza sufre un desprendimiento sin daños en su estructura más emblemática

El yacimiento arqueológico de La Fortaleza, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, registró este domingo un desprendimiento de rocas en una de sus laderas. El suceso, que fue grabado en vídeo por personas que se encontraban en las inmediaciones, provocó una gran nube de polvo, pero no causó daños visibles a la cueva-túnel que conecta ambos lados del roque, uno de los elementos más representativos del enclave.

El desprendimiento se produjo en un lateral de la entrada a la Fortaleza Grande, una de las zonas más visitadas del yacimiento. Aunque aún no se ha podido determinar con precisión el alcance del desprendimiento, se ha descartado por el momento que haya afectado a estructuras arqueológicas clave ni al interior del túnel.

Un enclave con aspiraciones de parque arqueológico

El incidente coincide con el impulso que el Ayuntamiento de Santa Lucía viene dando en los últimos años para convertir el espacio en el primer parque arqueológico de Canarias. La Fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2017 con categoría de zona arqueológica, alberga vestigios de gran valor histórico y etnográfico que están siendo progresivamente recuperados y puestos en valor.

Entre los proyectos previstos figura la conversión del interior del túnel, un pasaje natural de piedra que atraviesa el roque, en un pequeño auditorio. Este espacio se destinará a charlas educativas, visitas escolares y conciertos en formato reducido, integrando la divulgación cultural con la singularidad del paisaje.

Actualmente, el interior del túnel conserva una acumulación de piedras que, según los estudios arqueológicos, formaban parte de antiguas viviendas del poblado prehispánico. Estas piedras fueron trasladadas años atrás al interior del túnel sin criterios de conservación, pero ahora están siendo reevaluadas dentro del plan de recuperación integral del yacimiento.

Excavaciones en curso en la ladera oeste

Los trabajos de investigación y recuperación arqueológica se han centrado en los últimos años en la ladera oeste de la Fortaleza Grande. En una superficie de aproximadamente 650 metros cuadrados, los equipos técnicos han logrado sacar a la luz estructuras habitacionales que pertenecen al antiguo poblado indígena, conformado por casas y espacios de uso ritual o comunitario.

El proyecto de acondicionamiento y musealización de La Fortaleza continúa a la espera de financiación para avanzar en nuevas fases, incluyendo la adecuación del túnel como espacio interpretativo, lo que permitirá reforzar su papel como destino cultural y educativo en el sureste de Gran Canaria.