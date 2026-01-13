Gamal Zaiat Pérez: «Evitar que una joven se quitara la vida fue un auténtico orgullo»

Gamal Zaiat acumula 18 años de servicio en la Policía Nacional y, desde su ingreso en el Cuerpo, siempre ha tenido claro que su principal vocación es la ayuda a la ciudadanía. Por este motivo se incorporó a la Unidad de Seguridad Ciudadana, en la que continúa desempeñando su labor con la misma ilusión y entusiasmo que en sus inicios.

Procedente de una familia vinculada al ámbito militar, desde joven sintió la llamada del servicio público. Aunque descartó la carrera militar, tuvo claro que su camino estaba en la Policía Nacional, una vocación que también ha seguido su hermano menor.

Aniversario de la Policía Nacional / Andrés Cruz

De su trayectoria, Zaiat recuerda con emoción intervenciones que marcaron su carrera, como haber salvado la vida a una joven que intentó suicidarse, en junio, y que le ha llevado a obtener el distintivo blanco, así como su participación en un operativo en Mesa y López, donde logró reanimar a un anciano que sufrió una parada cardiaca hasta la llegada de la ambulancia. «Evitar que una joven se quitara la vida fue un orgullo para mí», confiesa.

Aunque ha tenido la posibilidad de desempeñar otros puestos dentro del Cuerpo, Zaiat vive por y para la Seguridad Ciudadana, un grupo al que desea seguir perteneciendo durante muchos años más. «También realizamos otras labores del día a día, como desarticular bandas narcotraficantes y detectar amenazas para la salud pública», añadió. Para él, la eficacia del trabajo de la Policía Nacional reside en el compañerismo: «Gracias al equipo que tenemos, tan unido y con agentes muy profesionales, el trabajo sale adelante cada día», concluyó.