Gustavo Suárez, agricultor: "La tierra ha cogido sangre con las lluvias"

¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la agricultura?

Yo me fui (de Teror) con 16 años para Las Palmas de Gran Canaria. Ya tengo 70 años. Toda la vida mía ha estado dedicada al tema de administración, porque yo trabajé 20 años en Cruz Mayor y 25 años en las oficinas de Hiperdino. Pero nunca olvidé mis raíces de la tierra, porque yo soy nacido y criado aquí (en Teror). Soy el más pequeño de seis hermanos. Toda mi vida estuve en oficinas, pero nunca abandoné la agricultura. Soy hijo y nieto de pastores y agricultores. Con mi padre, después un hermano, que murió hace unos 20 años y entonces yo seguí con la tradición de la finca. En el cultivo de papas y descamisada de millos.

¿Qué cultiva y cómo han afectado las lluvias a sus alimentos?

Aquí se siembran papas y millo. Ha sido precioso. Llevamos dos meses terribles. Noviembre y diciembre. Porque octubre fue seco. Hoy faltan 20 litros para llegar a 500 en esta zona. Medio kilómetro hacia Valleseco, allí ha llovido más. Estas borrascas vinieron de norte y vinieron bien para el centro y norte de la Isla: Moya, Guía, Gáldar, Guía, Teror, Valleseco, San Mateo y hasta incluso Tejeda. Es agua de norte que arranca de la Isleta pa´rriba. Porque la tormenta o borrasca que viene del sur, aquí en medianías apenas deja agua y lo más que trae es viento. Por ejemplo, Claudia, que fue entre Filomena y Emilia, fue de sur y aquí apenas dejó 20 litros de agua. En esta finca hay dos estanques y los dos se han rebosado y el agua la hemos virao pa´los barranquillos pa´ver si nacen otra vez los nacientes.

¿Qué ha supuesto para la tierra?

Que la tierra ha cogido sazón y sazón, en el argot del pastor y el agricultor, es que la tierra ha cogido centro, que ha cogido sangre. La humedad ha calado más de un metro. Y los lindones han vuelto a escurrir, que son paredes de cuevas. Y hay caminos que se les dice teso, que es una vereda que no tiene piedras ni nada, que es muy resbaladiza y donde antiguamente el pastor usaba zapatos herrados, que llevaban tachas por debajo y estaban hechos a mano. Con esos tesos, agarraba y no resbalaba, tanto para traer la comida de los animales al hombro como los millos, lagunes o de otra índole. Eran zapatos de uso exclusivo para los inviernos.

Cultivos de papas de la finca de Gustavo Suárez. / LP/DLP.

¿Cómo define a estas lluvias?

Estas lluvias tampoco han destrozado ni un surco. Hoy llevamos 22 días sin dejar de llover, día más, día menos. Han pasado dos o tres días sin caer tres o cuatro gotas, seguidamente llovía. Antiguamente se decía que este sol venía huyendo de agua y efectivamente en este año parece que se está cumpliendo el ciclo de los siete años de las vacas gordas y las vacas flacas, que era la época en la que no llovía. Este año se ha visto Fuerteventura y ha llovido. ¿Llovió en la luna de octubre? Ha seguido lloviendo en los meses sucesivos. Y es posible que estemos entrando en la época de las vacas gordas, es decir, ese ciclo de siete a diez años que tenga otra vez estas lluvias serenas y constantes en los campos de medianías. Hablo de la experiencia, de lo que he visto estos años de aquí para atrás.

¿Y para el cultivo de papa que ha supuesto?

Que el agricultor no ha tenido que comprar agua y encima con la escasez que tenemos del agua. Esto ha sido como decía el dicho cuando nieva en la cumbre: año de nieves, año de bienes. Se escurre, filtra la tierra y llega a los manantiales. Pero en las medianías de Teror, ha venido agua serena y tranquila. No se ha desbordado ni un surco, no se ha caído ni una pared. Las lluvias cogieron a la papa a la hora que la papa está pariendo. Pariendo quiere decir que está echando las crías para luego crecer la papa. Mucha lluvia perjudica y poca lluvia, también. La papa ya lleva de nacida un mes y medio, porque fueron plantadas a principios de octubre. Llevamos dos meses y la papa ya está crecida y solo le falta que no llueva, que venga un sol tranquilo y sereno también, como las lluvias. Porque una de las cosas que puede perjudicar al campo es que de la noche a la mañana aparezca tiempo del este, que es frío y lo que seca la tierra es el aire, que seca noche y día. Antes había un dicho también cuando venía el tiempo del este, se decía: ni hierba, ni leche. La hierba no crecía y a las ovejas y las vacas el frío les mermaba la leche. A la papa le quedará un mes y medio para cogerse. La rama de la papa ya se ha endurecido, es decir, la relentada o la escarcha no hará perder esa cosecha. Lleva el tratamiento cada ocho o diez días y el agricultor no se puede despistar. La papa está en el momento de crecimiento.

Estanque en la finca del agricultor Gustavo Suárez. / LP/DLP.

¿Y las temperaturas?

Las temperaturas no son las que eran antes. Antes el frío era frío. Cuando era un chiquillo, todo era cocina de hierro con leña y tanto los zapatos herraos como los zapatos de estar en el campo se ponían por la noche a la orilla de las brasas para que se secaran. Y amanecían por la mañana todos acartonaos. Y no había los tremendos adelantos de hoy en día en el tema de materiales, como las botas o chubasqueros. Antes la gente tenía paraguas de hierro, que cabían tres y el chofer. La ropa se tendía de noche, dentro de la cocina y luego olía a carbón.

¿Cree que estas lluvias pueden haber permitido nuevos cultivos?

En pequeños terrenos o huertos, puede haber gente que planten papas de verano, que se plantan a partir de febrero. Si tienen agua, se lo pueden permitir, con un aljibe o un pequeño estanque. Nosotros, cuando terminemos de coger las papas, sembramos millo. Todas las tierras no son iguales. Estas tierras donde estamos nosotros son una tierra muy agradecida, en el sentido de que incluso con relentada, cogen millo, porque cogen la humedad. Hay otro tipo de tierra de polvillo que necesitan el doble o el triple de agua para los cultivos. Entonces hay que regar menos.