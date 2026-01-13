Herido un motorista tras colisionar con dos turismos en la GC-1, a su paso por Telde
El afectado sufrió un traumatismo y fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
Un motorista, de 23 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión con dos turismos en la GC-1, a su paso por el cruce de Melenara, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 12:45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
- Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror