Herido un motorista tras colisionar con dos turismos en la GC-1, a su paso por Telde

Un motorista, de 23 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión con dos turismos en la GC-1, a su paso por el cruce de Melenara, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12:45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.