Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahucio Muelle DeportivoAEMET prealerta lluvias Lanzarote y FuerteventuraFinanciación autonómica CanariasCervecería Ca´JonásAtasco en la capitalDirecto Crisis migratoria
instagramlinkedin

Herido un motorista tras colisionar con dos turismos en la GC-1, a su paso por Telde

El afectado sufrió un traumatismo y fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista, de 23 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión con dos turismos en la GC-1, a su paso por el cruce de Melenara, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12:45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
  4. El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
  5. Luto en Pozo Izquierdo y Sardina por Mario, Goyo y Mayco, víctimas del accidente en Ayagaures
  6. Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
  7. Las precipitaciones dan paso a la calima tras casi un mes pasado por agua en Canarias
  8. Desprendimientos en la carretera de San Mateo a Teror

CARRETERAS: Obras Públicas pacta tras 30 años el trazado de Bañaderos-El Pagador

CARRETERAS: Obras Públicas pacta tras 30 años el trazado de Bañaderos-El Pagador

El Albergue Insular es reconocido como pionero en Canarias en bienestar animal

El Albergue Insular es reconocido como pionero en Canarias en bienestar animal

El drama de Margarita: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo

El drama de Margarita: la Autoridad Portuaria retira a la fuerza el ‘Claudine’ del Muelle Deportivo

San Bartolomé de Tirajana da luz verde a la renovación del paseo marítimo de El Pajar

San Bartolomé de Tirajana da luz verde a la renovación del paseo marítimo de El Pajar

Herido un motorista tras colisionar con dos turismos en la GC-1, a su paso por Telde

Herido un motorista tras colisionar con dos turismos en la GC-1, a su paso por Telde

Vecinos de Barranquillo de Andrés y Soria urgen al Cabildo a dar soluciones ante el cierre de la carretera hacia la presa de las Niñas

Vecinos de Barranquillo de Andrés y Soria urgen al Cabildo a dar soluciones ante el cierre de la carretera hacia la presa de las Niñas

Un detenido tras agredir a su pareja en la calle Secretario Artiles de Las Palmas de Gran Canaria

Un detenido tras agredir a su pareja en la calle Secretario Artiles de Las Palmas de Gran Canaria

La renovación del paseo marítimo de Melenara entra en su última fase

La renovación del paseo marítimo de Melenara entra en su última fase
Tracking Pixel Contents