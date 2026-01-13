Mafias, machismo y ataques en red: estos son los retos de la Policía Nacional en sus 202 años

La Policía Nacional afronta una nueva etapa con los valores que inspiraron su creación vigentes tras 202 años de historia y con la firmeza de responder a los desafíos que plantea la realidad actual, en un contexto marcado por la evolución de la delincuencia. En los primeros nueve meses de 2025 la criminalidad en Canarias registró un incremento del 3,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento de los delitos más graves como homicidios, asesinatos y secuestros. En este sentido la migración, la violencia de género, la ciberdelincuencia y la trata de personas se sitúa entre las principales prioridades de la Policía Nacional para este año, reforzando la coordinación entre cuerpos, la especialización de sus unidades y la asignación de recursos con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.

Este martes, la Plaza de San Juan de Telde fue el escenario del acto conmemorativo del 202 cumpleaños de la Policía Nacional, una ceremonia presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía en las Islas, Jesús María Gómez Martín. Al evento asistieron también el alcalde de Telde, José Antonio Peña; la consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el jefe de la XVI Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, así como otros mandos policiales y representantes institucionales.

La celebración sirvió no solo para conmemorar un aniversario, sino también para recordar la razón de ser del Cuerpo. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana constituye la esencia de la Policía Nacional desde su origen. Así ha sido desde el 13 de enero de 1824, fecha en la que se creó la Policía General del Reino, germen de la actual Policía Nacional, unos principios que hoy siguen vigentes y que asumen como propios los más de 4.200 agentes que integran la plantilla en el Archipiélago.

Operaciones del año 2025

«Nos enfrentamos a un escenario complejo, marcado por la rapidez de los acontecimientos, las urgencias constantes y las tensiones geopolíticas, en un mundo en continua evolución tecnológica», destacó el jefe superior de Policía tras pasar revista a los agentes junto al delegado del Gobierno. «La actividad delictiva no deja de reinventarse, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece un mundo globalizado», añadió.

Gómez Martín realizó un balance del pasado año 2025 y destacó distintos operativos como los relacionados con la migración irregular. Además, puso especial énfasis en la reciente Operación Marea Blanca llevada a cabo el pasado lunes, en la que se interceptó un buque a 530 kilómetros de Canarias que transportaba 10 toneladas de cocaína.

Alberto Cazorla, Gamal Zaiat y Aarón Rodríguez / Andrés Cruz

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacó que «en un mundo cada vez más diverso y globalizado, los agentes de la Policía Nacional representan fielmente lo que significa vivir en una sociedad democrática, inclusiva y justa para todos».

Homenajeados

Durante el acto se rindió homenaje a los agentes caídos en acto de servicio y se procedió a la imposición de condecoraciones al Mérito Policial, así como a la entrega de diplomas de reconocimiento y diplomas honorarios para destacar trayectorias ejemplares.

Michel René Bega, uno de los homenajeados. / LP/DLP

En total, 13 agentes recibieron la Orden al Mérito Policial: Guillermo Bárcenas, Ángel González, Miguel García, Simón González, Alberto Pérez, Óscar González, Juan Suárez, Diego López, Gamal Zaiat, Aarón Rodríguez y Jesús Suárez y Samuel Bartolomé. Se concedieron diplomas de reconocimiento a Manuel Gómez, José González, Jesús Prieto, José Alemán, Juan Guerra, Manuel Blanco, Emilio Alameda, René Bega, Carlos Ojeda y Guillermo Roque, mientras que los diplomas honorarios fueron otorgados a policías jubilados como César Fernández, Tomás Martín, Gregorio Bordón, Miguel Delgado y Antonio Santana, nombrados en el acto. Además, se entregaron dos galardones a miembros de la Armada por su compromiso con la seguridad ciudadana y un reconocimiento al Ayuntamiento de Telde por su colaboración en la organización del acto. n