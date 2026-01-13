Michel René Bega: «Mi bautizo en la Policía Nacional fue con el Golpe de Estado del 23-F»

Michel René Bega acumuló 43 años de servicio en la Policía Nacional y se jubiló hace dos años y medio. Desde muy joven tuvo una estrecha vinculación con el mundo policial, ya que creció en una familia ligada al Ejército. En plena adolescencia, cuando aún no tenía claro su rumbo profesional, un amigo le animó a ingresar en el Cuerpo, decisión que marcaría su vida. «Al comienzo mi trabajo era un poco diferente y, con el tiempo, pasé del cariño al amor y del amor a la pasión», aseguró Bega, resumiendo así una trayectoria vivida con vocación y entrega.

Su trayectoria profesional comenzó en la Bandera Móvil, ubicada en el barrio madrileño de Moratalaz, dentro del Grupo de Seguridad Ciudadana. Posteriormente pasó a una comisaría de la capital, concretamente en el distrito de Retiro, donde desempeñó labores que abarcaban desde la seguridad ciudadana hasta la custodia de detenidos. «Cuando estaba en la Bandera Móvil, al inicio de mi carrera, prestaba servicio en el Congreso de los Diputados y viví en primera persona el 23-F», recordó.

Aniversario de la Policía Nacional / Andrés Cruz

Para él, aquel episodio supuso un punto de inflexión en su trayectoria. «Mi bautizo en la Policía Nacional fue con el golpe de Estado del 23-F», afirmó. Recuerda aquella jornada como confusa, ya que era muy joven y sentía que estaba «viendo una película», sin ser consciente entonces de la trascendencia histórica que aquel suceso tendría para el país.

Con el paso de los años solicitó traslado a Gran Canaria, donde continuó desarrollando su carrera profesional. Aquí trabajó en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y, como gran aficionado a las artes marciales, se incorporó también al área de formación del Cuerpo donde impartió clases de defensa personal policial a sus compañeros, especializándose en el uso del bastón policial y en técnicas de detención. «Aún siento la misma pasión por este trabajo que hace 43 años», remató.