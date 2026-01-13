Muere Jerónimo Martín Trujillo, referente cultural y humano de Agaete

El municipio de Agaete amaneció hoy con el corazón encogido. La noticia del fallecimiento de Don Jerónimo Martín Trujillo ha sacudido profundamente a la comunidad, dejando una estela de dolor y recuerdo entre vecinos, músicos, amigos y compañeros de lucha social.

Conocido cariñosamente como Momo, Jerónimo fue durante décadas una figura central en la vida cultural de Agaete, donde destacó especialmente como director de la Agrupación Musical Guayedra, una institución que ha llevado el nombre del municipio por toda la isla y que representa una de las expresiones artísticas más queridas de la zona.

Don Jerónimo no fue solo un músico. Fue un educador, un impulsor de talento joven y un verdadero guardián de la identidad cultural de Agaete. Bajo su dirección, la Agrupación Musical Guayedra se convirtió en mucho más que una banda: fue una escuela de vida para generaciones enteras.

Don Jerónimo Martín Trujillo, referente cultural y humano de Agaete / La Provincia

Su implicación iba más allá del ensayo y el concierto. Su vocación educativa y su compromiso con el desarrollo personal de cada integrante fueron rasgos que lo distinguieron. Su liderazgo estuvo siempre marcado por la cercanía, el respeto mutuo y un amor inquebrantable por la música tradicional canaria y por el pueblo que lo vio nacer.

Compromiso político y social

Además de su labor artística, Jerónimo Martín Trujillo fue un militante activo del PSOE de Agaete, donde desarrolló también un papel fundamental como compañero, gestor y activista. Su vinculación con la Agrupación Socialista Fernando Egea le permitió canalizar su sensibilidad social y su visión progresista hacia políticas más justas, cercanas y humanas.

Los compañeros y compañeras de la agrupación han mostrado su pesar por esta pérdida, recordando su legado de coherencia, lucha y solidaridad.

La figura de Jerónimo ha dejado una marca profunda en la memoria colectiva del municipio. Su fallecimiento supone una pérdida irreparable, pero también una oportunidad para reconocer su legado y continuar su labor desde distintos ámbitos: el cultural, el educativo y el social.