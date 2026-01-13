Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional conmemora en Telde el 202 aniversario de su creación

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de la Policía de Canarias, Jesús María Gómez, presidieron la ceremonia donde se entregaron condecoraciones y diplomas a agentes destacados

202 aniversario de la Policía Nacional

202 aniversario de la Policía Nacional

La Provincia

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Telde

La Policía Nacional conmemoró este martes en la Plaza de San Juan de Telde el 202 aniversario de la creación del cuerpo en un acto cargado de simbolismo, memoria y reconocimiento al servicio prestado a la ciudadanía a lo largo de más de dos siglos de historia.

La ceremonia, que dio comienzo en torno a las 11.00 horas, estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto al jefe superior de Policía en el Archipiélago, Jesús María Gómez. Durante su intervención, Gómez destacó el papel esencial de la Policía Nacional en ámbitos clave como la lucha contra el narcotráfico, la violencia de género o la protección de las víctimas de trata, entre otros muchos cometidos.

Reconocimientos

Al acto asistieron también el alcalde de Telde, José Antonio Peña; la consejera del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el jefe de la XVI Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, así como otros mandos policiales y representantes de distintas instituciones.

Uno de los instantes más solemnes del acto fue el tributo rendido a los agentes que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones, en memoria de su vocación de servicio y sacrificio. A continuación, tuvo lugar la entrega de las condecoraciones al Mérito Policial, correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2025, así como de los diplomas de reconocimiento y honorarios, con los que se quiso destacar la ejemplaridad profesional y la entrega al servicio público.

En este contexto, un total de 13 policías recibieron la Orden al Mérito Policial, mientras que siete efectivos fueron distinguidos con diplomas de reconocimiento y 13 policías jubilados obtuvieron diplomas honorarios en agradecimiento a su trayectoria y compromiso a lo largo de su carrera. El acto incluyó además la concesión de dos galardones a miembros de la Armada, en reconocimiento a su colaboración y dedicación a la seguridad ciudadana, y un reconocimiento institucional al Ayuntamiento de Telde por su apoyo y colaboración en la celebración de la ceremonia.

Habrá ampliación

