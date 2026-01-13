La renovación del paseo marítimo de Melenara entra en su última fase

El Ayuntamiento de Telde ha iniciado las obras correspondientes a la segunda y última fase del proyecto de renovación de la Avenida de Melenara, una actuación que permitirá culminar la transformación integral del paseo marítimo.

Las obras están adjudicadas a la empresa Urban2020 SL y cuentan con una inversión total de 1.128.232,35 euros. El inicio de los trabajos se produce una vez finalizadas las fiestas navideñas, tal y como estaba previsto, para evitar afecciones a la actividad de restauración y a los residentes.El plazo de ejecución de la obra será de ocho meses.

El proyecto abarca una superficie total de 3.081 metros cuadrados, que incluye el muelle (1.220 metros cuadrados), la avenida (1.116 metros cuadrados) y el balneario, que será completamente rehabilitado. La intervención se concentra en el tramo situado entre las terrazas de los locales y la avenida ya renovada en la fase anterior, incluyendo también el entorno del muelle.

La propuesta incorpora una renovación integral del espacio, con nueva pavimentación manteniendo la estética del adoquín actual, la instalación de un sistema de drenaje actualizado para evacuar correctamente las aguas pluviales y la colocación de luminarias que conformarán un corredor de luz más homogéneo y eficiente.

Además, se instalarán cinco pérgolas que generarán zonas de sombra y se incorporará mobiliario urbano de calidad, como bancos, papeleras, aparcabicicletas y duchas nuevas. El proyecto incluye también un plan de paisajismo halófilo–costero, con vegetación adaptada al entorno marino.

Un parque infantil tematizado

Una de las novedades más destacadas será la transformación del parque infantil situado en el paseo, que se renovará con un diseño temático inspirado en el mar y cuyo elemento central será un barco pirata, acompañado de otros juegos de estética marinera sobre pavimento de seguridad. Asimismo, se añadirá un grafiti realista en el muro de hormigón frente al área de juegos, con una temática vinculada al origen marinero del barrio.

La obra estará dirigida por el arquitecto teldense Esteban Cabrera y supervisada por los técnicos de Fomentas. Además, el Ayuntamiento ha nombrado a una técnica mediadora que actuará como enlace entre la dirección de obra, los residentes y los empresarios para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de la intervención en un entorno con alta actividad social y comercial.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, señala que "con el inicio de estas obras damos un paso decisivo para culminar una actuación histórica en Melenara, que mejora la calidad del espacio público y refuerza el atractivo del litoral del municipio".

Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Viviendas, Iván Sánchez, recuerda que esta actuación constituye uno de los grandes objetivos del mandato y subraya la importancia de la comunicación directa con la ciudadanía. "El pasado viernes estuvimos informando personalmente a vecinos y negocios mediante cartas y reuniones, porque entendemos que la cercanía y la transparencia son claves para que una obra de esta envergadura se desarrolle con eficacia".