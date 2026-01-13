Santa Lucía reformará el campo de Las Palmitas, el terrero de Vecindario y el complejo deportivo de Los Llanos

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana inicia el proceso para reformar el campo municipal de fútbol Las Palmitas, el complejo deportivo de Los Llanos y el terrero de lucha de Vecindario en busca de mejorar la accesibilidad y seguridad de las instalaciones.

En el caso del campo municipal de fútbol de Las Palmitas se sustituirá el césped, la mejora de la marquesina del graderío y otras actuaciones de modernización. El complejo deportivo Los Llanos será objeto de un acondicionamiento integral para adaptar sus espacios a las necesidades actuales de uso deportivo. La otra actuación será en el terrero de lucha de Vecindario, donde se abordarán mejoras en accesibilidad, alumbrado interior y otras actuaciones que permitirán adecuar una instalación clave para el deporte vernáculo.

La inversión total destinada a estos trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra asciende a 162.924,59 euros, distribuida en 70.000 euros para el campo de fútbol de Las Palmitas, 65.000 euros para el complejo deportivo Los Llanos y 27.924,60 euros para el terrero de lucha de Vecindario.

Terrero de lucha de Vecindario / LP/DLP

«Unas mejores instalaciones deportivas»

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destaca que «este paso demuestra una forma responsable de gestionar los recursos públicos, planificando bien antes de ejecutar, y pensando siempre en el bienestar futuro de nuestros vecinos y vecinas, de forma especial en los usuarios y usuarias de estas instalaciones».

El concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda, señala que «después de muchos años sin intervenciones de calado, estos proyectos nos permiten sentar las bases para unas mejores instalaciones deportivas, acordes a lo que merece Santa Lucía. Es más que mejorar infraestructuras, se trata de invertir en actividad física y deportes para todas las edades».