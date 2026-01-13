Santa Lucía urge a construir vivienda tras duplicar su población

Santa Lucía de Tirajana cedió al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública una parcela desde el año 2006, pero dos décadas después aquel solar de 320 metros cuadrados ubicado en la calle Rubén Darío, en la zona de Casa Pastores, sigue sin que se haya iniciado ninguna obra. Y la necesidad apremia en un escenario de crisis habitacional y una importante falta de vivienda en Canarias.

La situación se complica en un municipio como Santa Lucía de Tirajana, donde la población ha aumentado de forma considerable en los últimos 20 años. Y es que si en 2007 residían alrededor de 47.000 habitantes, hoy el censo supera las 80.000 personas, lo que lo convierte en el municipio de mayor expansión demográfica del Archipiélago, junto con Arona.

Pero aquella parcela en Casa Pastores no es la única que el Consistorio ha entregado al Ejecutivo regional. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, manifiesta que el Ayuntamiento también cedió al Gobierno de Canarias dos parcelas más, una en 2009 de 647 metros cuadrados en la calle Pi y Margall, también en Casa Pastores, y en junio de 2022 otro terreno de 279 metros en la calle Severo Ochoa, en Sardina. Sin embargo, en municipios vecinos como Ingenio, la Consejería autonómica de Obras Públicas, Vivienda y Transporte ya ha entregado las llaves de al menos dos promociones, una de 50 casas y otra de ocho.

Dos parcelas más en 2009 y 2022

García señala que es un dato «muy significativo que habiendo cedido estas parcelas en el año 2006, 2009 y 2022, estemos en el año 2026 y no se hayan comenzado la construcción». El alcalde también recordó que existe una crisis habitacional «tremenda, pero también teníamos que haber tenido una previsión de lo que hacer», y añadió que el Ayuntamiento está dispuesto a seguir buscando y a dar más suelo. Pero solo «si vemos que esto se mueve y se empiezan a llevar a cabo estas nuevas edificaciones».

El regidor santaluceño desconoce el número de viviendas que pueden ir en esos tres terrenos, que suman una superficie total de 1.246 metros cuadrados, porque es el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) el que proyecta las casas sociales según la fisonomía y medida del suelo. García sí adelantó que las parcelas de las calles Severo Ochoa y Rubén Darío permiten hasta cuatro alturas, mientras que Pi y Margall solo dos.

Francisco García reconoce que el Gobierno de Canarias se ha involucrado en el mandato anterior y en este en adquirir viviendas que estaban sin terminar para finalizarlas y ofrecerlas como vivienda pública y también han fomentado la vivienda privada de promoción pública, que es que a propietarios de edificios inacabados le subvencionaron en su momento para acabar edificaciones con la obligación de mantenerlos alquilados durante 25 años. «Y no es un alquiler social, es más elevado, pero del que también se puede beneficiar personas con ingresos algo más altos».

Más suelo urbanizable

García también reconoció que han existido «dificultades técnicas», como el fallecimiento de uno de los arquitectos responsables de los proyectos, lo que obligó a reasignar el trabajo y adaptar la planificación. Sin embargo, considera que estos contratiempos no justifican los largos plazos acumulados. «Estamos hablando de casi 17 años en una parcela y de más de una década en otra, y eso requiere una mayor diligencia administrativa», señaló.

«El suelo existe, el problema es que una vez que se cede, el Ayuntamiento ya no tiene capacidad de actuación directa», subraya el alcalde. Por ello, el Consistorio se muestra dispuesto a seguir buscando y ofreciendo más terrenos para vivienda pública, pero siempre que se garantice que los proyectos se ejecuten en plazos razonables. Incluso se plantea estudiar fórmulas alternativas, como cesiones temporales de suelo, tal y como ya hacen otros municipios en los que intervienen la empresa privada y las instituciones públicas.

Actualmente, Santa Lucía dispone de más suelo urbanizable en zonas como Doctoral, Los Llanos y en pequeñas parcelas entremedianeras, algunas de las cuales podrían subastarse para facilitar la construcción de viviendas unifamiliares. Sin embargo, desde el gobierno local se insiste en que la prioridad debe ser reforzar la vivienda de promoción pública para responder a la creciente demanda social.