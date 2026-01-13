San Bartolomé de Tirajana da luz verde a la renovación del paseo marítimo de El Pajar

El paseo marítimo de El Pajar-Santa Águeda será renovado después de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana diera luz verde al proyecto de reforma integral que ejecutará el Consorcio de Rehabilitación Maspalomas Gran Canaria en respuesta de una reclamación de los vecinos que llevaba años pendiente.

El proyecto técnico define una intervención integral sobre el frente costero de El Pajar. El ámbito de actuación abarca el paseo existente, bautizado como Juan Moreno Artiles 'El Boya' desde 2022 cuando el Consistorio rindió homenaje al empresario al que llevó las riendas del mítico bar Playa, fundado por su familia hace 74 años.

Paseo Juan Moreno Artiles 'El Boya' en El Pajar. / LP/DLP

Renovación de zonas verdes y creación de nuevos espacios

Tal y como explica la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, el diseño incorpora la renovación completa del pavimento del paseo, la mejora de la accesibilidad y de la conexión peatonal entre El Pajar y Santa Águeda, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la renovación de las zonas ajardinadas, la mejora del sistema de drenaje superficial y la creación de nuevos espacios de descanso y áreas de ocio familiar. Los planos del proyecto reflejan la nueva distribución de zonas verdes, itinerarios peatonales, alumbrado, drenajes y secciones constructivas que modernizan por completo el borde marítimo actual.

La reforma se financiará con fondos del propio Consorcio, integrado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, que destinan recursos específicos para la mejora y rehabilitación de infraestructuras turísticas estratégicas.

Una demanda vecinal

Con esta licencia, Urbanismo desbloquea una actuación largamente solicitada por los vecinos de El Pajar, que reclamaban desde hace años la modernización de su paseo marítimo, deteriorado por el uso y el paso del tiempo. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que los vecinos de El Pajar llevan muchos años esperando este momento ya que «no es solo una infraestructura: es un punto de encuentro, de identidad y de vida para el barrio. La rehabilitación de la urbanización de Santa Águeda y ahora este paseo marítimo nos permiten dar un salto adelante y recuperar un frente litoral que tiene un valor enorme para quienes viven aquí».