Vecinos de Barranquillo de Andrés y Soria urgen al Cabildo a dar soluciones ante el cierre de la carretera hacia la presa de las Niñas

Los residentes de Barranquillo Andrés y Soria elevaron una queja formal al Cabildo de Gran Canaria por el cierre de la carretera GC-605, una vía que consideran vital para su conexión con la cumbre y el norte de la isla. La Asociación de Vecinos Guapil, que representa a estos núcleos rurales del municipio de Mogán, presentó una instancia formal para denunciar que la decisión se tomó sin previo aviso, sin fecha de reapertura y sin alternativas para los afectados. Antes de este corte total, la carretera se podía usar cuando los trabajos se pausaban, sobre todo las tardes y los fines de semana.

Según expone Borja Artiles, presidente de la asociación, la carretera GC-605 es la única vía directa de acceso a localidades como Juncal, Ayacata, Cercados de Araña y Tejeda, donde muchos vecinos tienen sus puestos de trabajo o segundas residencias. El cierre les obliga a triplicar el tiempo y los kilómetros de sus desplazamientos diarios, lo que genera temor entre los trabajadores de poder perder sus empleos. Otro de los problemas denunciados es la situación de la economía local, también afectada por el cierre. Los barrios cuentan con restaurantes, tiendas, panaderías y rutas de senderismo por caminos reales que atraen visitantes, y los vecinos temen las consecuencias del bloqueo prolongado de esta vía de conexión con el norte.

Corte de la carretera GC-605. / LP/DLP

«Somos conscientes de lo necesarias que son las obras»

A pesar del malestar, los vecinos muestran su disposición al diálogo. En su carta al presidente del Cabildo, la asociación reconoce ser «conscientes de lo necesarias que son las obras en esta carretera» y se declaran «los primeros interesados en que se tomen medidas de seguridad y prevención». También consideran fundamental que se asfalte la vía en su totalidad, pero siempre que se informe adecuadamente y se facilite el acceso a los residentes.

Aunque remarcan que no es la primera vez que se quejan. Ya en abril de 2025 enviaron un escrito similar sobre otro corte en la misma carretera, pidiendo al Cabildo que tome conciencia de la importancia de esta vía para la zona e informe previamente a los vecinos para buscar alternativas.

Propuestas concretas de solución

Con el objetivo de colaborar activamente en la búsqueda de soluciones, la Asociación de Vecinos Guapil trasladó en su escrito al Cabildo cuatro propuestas para mitigar el impacto del cierre de la carretera GC-605.

En primer lugar, proponen una apertura parcial regulada mediante un carril con semáforos durante los fines de semana y franjas horarias específicas, tomando como referencia el modelo aplicado entre Mogán y la Presa de Las Niñas. Como alternativa, solicitan la concesión de pases extraordinarios para que los residentes afectados puedan acceder a sus empleos y propiedades, además de la autorización provisional para transitar por la pista forestal del Pinar de Pajonales sin riesgo de sanción por parte de Medio Ambiente. Finalmente, instan a una agilización máxima de las obras para reabrir la vía lo antes posible.

Destrozos de la borrasca Olivier

En abril de 2025, la borrasca Olivier provocó graves desperfectos a la vía, que sufrió desplomes de tierra y piedras de hasta 25 toneladas de peso que bloquearon la carretera en varios puntos. Con las obras que se han ejecutado se han retirado todas las piedras y tierras del derrumbe y se aseguró la estabilidad de la ladera que ocasionó el desplome con operarios asegurados con arneses desde la parte superior de la ladera. Tras cubrir con hormigón esta ladera, se colocó una red de malla de triple torsión para impedir que vuelvan a rodar las piedras pequeñas y medianas hasta la carretera. Esta red de seguridad se completará con la instalación de anclajes a base de barras de acero (bulones) que reforzarán la ladera para evitar que caigan las piedras de gran tonelaje, como sucedió en abril.

Las obras de Chira-Soria

Los residentes recuerdan que ya están soportando el excesivo tráfico de vehículos pesados en otra de las vías de acceso al barrio, la carretera GC-505, debido a las obras del Proyecto Chira-Soria, con las consiguientes retenciones y el deterioro del firme. Los vecinos advierten que, si bien han mostrado paciencia con esta situación que afecta su conexión con el sur de la isla, no tendrán la misma tolerancia si se les restringe también el acceso por la GC-605.