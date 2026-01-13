Cuando Gran Canaria se vuelve Springfield: Los Simpson recorren el sureste de Gran Canaria gracias a la IA

Imagina que Homer Simpson sale de comprar en un Hiperdino en el Centro Comercial Atlántico de Vecindario. Sin quererlo, Marge ordena unas tapas en el Bar San Antón de Agüimes. Lisa se toma un batido en la Cafetería Kallaly de la Avenida de Canarias. Maggie posa junto a las estatuas de casco antiguo… ¿Suena loco?

Pues eso es exactamente lo que ha logrado un creador digital grancanario curioso, David Cruz Rodríguez, que ha convertido esta idea en una serie de imágenes y escenas generadas con Inteligencia Artificial (IA). Utilizando herramientas avanzadas de generación de imágenes y narrativa digital, David ha imaginado cómo sería Los Simpson viviendo un día completo entre Carrizal, Ingenio, Vecindario y las joyas naturales del sureste de Gran Canaria.

Lo sorprendente de este proyecto es cómo mezcla la cultura popular de Springfield con escenarios cotidianos de la isla:

Este proyecto, que fusiona cultura popular y paisajes reales, ha captado la atención de vecinos, turistas y curiosos, convirtiéndose en un fenómeno viral que además sirve como escaparate turístico para los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.

En esta versión isleña de la popular serie, los Simpson comienzan su particular ruta en Carrizal, municipio de Ingenio, donde se integran con naturalidad entre los vecinos, las fachadas típicas y los comercios locales. Cerca de allí, transitan la autopista GC-1 como cualquier residente más, con Homer al volante de su clásico coche rosa, probablemente preocupado por no pasarse de salida. Las imágenes generadas por IA muestran también a Marge y Lisa saliendo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, un lugar emblemático del sureste que cobra un aire diferente con los personajes amarillos en escena.

En su camino hacen una parada obligatoria en el Centro Comercial Atlántico de Vecindario. Allí, como cualquier familia isleña, salen cargados de bolsas después de hacer la compra en un Hiperdino. Las expresiones exageradas de Homer y la impaciencia de Maggie le dan ese toque familiar y cómico que todos reconocemos. Luego, pasean por la Avenida de Canarias, uno de los principales ejes comerciales del municipio, donde saludan a vecinos y se detienen en negocios como la Cafetería Kallaly. Esta mezcla entre lo animado y lo real crea una conexión inmediata con quien observa las imágenes: cada rincón se reconoce, pero con un filtro inesperado y divertido.

Agüimes también tiene su momento estelar en esta serie improvisada. En su casco histórico, los Simpson se detienen a posar con algunas de las estatuas que adornan sus plazas y calles empedradas. La escena tiene un punto surrealista pero entrañable, con Lisa imitando las posturas escultóricas y Maggie mirando al objetivo con su chupete en mano. La ruta sigue con paradas gastronómicas como el Bar Cafetería La Esquina y el bar de tapas San Antón, espacios que en este contexto animado ganan una segunda vida.

La naturaleza también tiene su hueco en este peculiar recorrido. En el barranco de Guayadeque, un paraje que mezcla historia, cuevas y vegetación autóctona, los personajes se muestran explorando con sorpresa y curiosidad. La IA los sitúa también en el restaurante El Centro, lugar habitual de quienes visitan la zona. Más adelante, se los puede ver recorriendo el impresionante Barranco de las Vacas, un espacio natural que ya parece sacado de una animación por su forma geológica única.

De vuelta a la civilización, no podía faltar una escena en una gasolinera DISA. En ella, Homer reposta combustible mientras se pelea con el surtidor. Este tipo de escena, habitual en cualquier familia canaria, cobra una dimensión divertida al verla protagonizada por los Simpson. En otro momento del recorrido, se detienen frente al estadio del Unión Carrizal, donde se rinde homenaje a Juan Guedes con un busto conmemorativo.

Este experimento creativo no solo ha logrado llamar la atención por su originalidad, sino también por su capacidad de poner en valor espacios reales y cotidianos a través de una lente distinta. La propuesta de David Cruz Rodríguez es, en el fondo, un homenaje a Gran Canaria, a sus municipios, a su gente y a sus lugares, vistos con los ojos de una familia que, aunque animada, se ha vuelto universalmente cercana. Una historia en la que Springfield se tiñe de paisaje canario y donde la imaginación hace de puente entre la cultura popular y la vida local.