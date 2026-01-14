Más de 230.000 euros para modernizar diez viviendas en Valleseco

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de diez viviendas de promoción pública en Valleseco, en Gran Canaria, una actuación orientada a mejorar el confort, la accesibilidad y la sostenibilidad del conjunto residencial. El proyecto se desarrollará en la parcela Lanzarote y cuenta con un presupuesto base de 237.937,14 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU.

La intervención permitirá reducir el consumo energético del edificio y adaptar las viviendas a estándares más eficientes y seguros, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea y el Gobierno de Canarias en materia de transición energética y mejora del parque público de vivienda. Además del ahorro energético, la actuación busca garantizar mejores condiciones de habitabilidad para las personas residentes.

El proyecto incluye la ejecución de subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería e instalaciones térmicas, así como la redacción de los estudios de seguridad y salud y la dirección facultativa tanto de la obra principal como de las actuaciones complementarias. También se contempla la coordinación de seguridad y salud durante todo el proceso de ejecución.

Las empresas interesadas en optar a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas (hora peninsular), a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se encuentran disponibles los pliegos y toda la documentación del procedimiento.