El aparcamiento de Hoya Viciosa en San Mateo continuará abierto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Vega de San Mateo y ha rechazado la petición de cierre inmediato del aparcamiento provisional de Hoya Viciosa. El auto judicial, fechado el 13 de enero de 2026, considera que el Ayuntamiento está cumpliendo de forma progresiva la sentencia urbanística y que el uso provisional del aparcamiento no impide el desarrollo futuro del proyecto, por lo que podrá seguir abierto hasta el inicio de las obras de urbanización.

La resolución señala que el uso provisional del aparcamiento no es incompatible con la normativa urbanística ni dificulta la futura ejecución de las obras, que deberán iniciarse una vez finalicen los trámites técnicos y administrativos en curso. El Juzgado también descarta la adopción de medidas coercitivas o sanciones contra la alcaldesa y reconoce que el Ayuntamiento está actuando conforme a la legalidad.

Necesario para los vecinos

La alcaldesa y concejala de Urbanismo, Davinia Falcón, ha valorado muy positivamente esta resolución judicial y ha señalado que “este auto viene a confirmar lo que hemos defendido desde el primer momento: que el Ayuntamiento está cumpliendo la sentencia y actuando con responsabilidad, respetando todos los trámites legales necesarios”.

La alcaldesa también ha subrayado que “es una gran noticia para el municipio que el aparcamiento de Hoya Viciosa pueda seguir abierto mientras avanzamos en el proyecto de urbanización, porque se trata de una infraestructura muy necesaria para vecinos, comerciantes y visitantes”. Asimismo, ha añadido que “el Juzgado deja claro que no hay incumplimiento alguno y que el uso provisional del aparcamiento no supone ningún obstáculo para la futura ejecución de las obras”.