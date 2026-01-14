Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta lluvias CanariasMiyashiro UD Las PalmasRUP Canarias240 casas de alquiler Las PalmasDesahucio Muelle DeportivoAlta Sara Carbonero
instagramlinkedin

Arde un vehículo en la GC-1 y colapsa el tráfico dirección sur

Incendio de coche en la GC-1 (Gran Canaria)

Incendio de coche en la GC-1 (Gran Canaria)

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un coche se incendió en plena autopista GC-1, a la altura del enlace de Melenara, en el municipio de Telde, durante la tarde-noche del miércoles 14 de enero. El suceso, que tuvo lugar en dirección sur, provocó una intensa movilización de recursos de emergencia y generó largas retenciones en la principal vía de comunicación de Gran Canaria.

Al lugar del incidente acudieron de inmediato los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, encargados de sofocar las llamas que envolvían el vehículo siniestrado. También se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque por el momento no se han confirmado heridos.

El fuego, que comenzó de forma repentina en el coche mientras circulaba por la vía, obligó a cortar al menos un carril en sentido sur, lo que provocó un importante colapso del tráfico, especialmente al coincidir con la franja horaria de mayor tránsito.

TEMAS

Tracking Pixel Contents