Arde un vehículo en la GC-1 y colapsa el tráfico dirección sur

Un coche se incendió en plena autopista GC-1, a la altura del enlace de Melenara, en el municipio de Telde, durante la tarde-noche del miércoles 14 de enero. El suceso, que tuvo lugar en dirección sur, provocó una intensa movilización de recursos de emergencia y generó largas retenciones en la principal vía de comunicación de Gran Canaria.

Al lugar del incidente acudieron de inmediato los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, encargados de sofocar las llamas que envolvían el vehículo siniestrado. También se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), aunque por el momento no se han confirmado heridos.

El fuego, que comenzó de forma repentina en el coche mientras circulaba por la vía, obligó a cortar al menos un carril en sentido sur, lo que provocó un importante colapso del tráfico, especialmente al coincidir con la franja horaria de mayor tránsito.