El cliente turístico nacional supera el récord de facturación de 2019, a falta de contabilizar el mes de diciembre

El mercado turístico nacional en Gran Canaria, con 534.844 visitantes entre enero y noviembre, se sitúa en el segundo mejor año de su serie histórica en volumen de turistas, solo superado —a falta de contabilizar diciembre— por 2019, ejercicio que cerró con 612.796 visitantes procedentes de la Península y Baleares.

No obstante, el director gerente de Turismo de Gran Canaria, Pablo Llinares, junto a su equipo técnico, confirmó durante una presentación dirigida a profesionales del sector que el volumen de ingresos generado por el mercado nacional alcanza ya los 320 millones de euros, una cifra que supera el récord histórico de facturación, que estaba en los 319 millones en 2019. El cliente nacional ocupa actualmente el cuarto lugar en relevancia dentro del conjunto de mercados emisores de la isla.

"Lo más importante es que, con cerca de 100.000 clientes menos que en 2019, se está logrando prácticamente la misma facturación. Esto significa que el visitante que llega a Gran Canaria gasta más, lo que implica una menor presión sobre el destino. Este rendimiento está alineado con el Plan Estratégico de Turismo de Gran Canaria, enfocado en la sostenibilidad, la diversificación y la movilidad geográfica del turista, donde la prioridad absoluta es el volumen de ingresos", señaló Llinares, quien avanzó además que el año turístico concluirá con cerca de cinco millones de visitantes y un nuevo récord de facturación.

Estas conclusiones formaron parte del acto de presentación y análisis de los mercados español, italiano y portugués organizado por Turismo de Gran Canaria, enmarcado en la preparación de la participación insular en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, que se celebrará del 21 al 26 de enero.

Recuperación del mercado nacional

El encuentro, al que asistieron cerca de medio centenar de profesionales del sector, comenzó con una introducción de Pablo Llinares, quien dio paso posteriormente a los técnicos de Promoción Francis Ajeno, Valentín González y Lorena López Molina. Durante sus intervenciones, expusieron los informes y herramientas estadísticas que Turismo de Gran Canaria pone a disposición del sector a través de su web corporativa. A continuación, se analizó la situación del mercado italiano con la participación de Saro Arencibia, responsable de Promoción Turística, y Silvia Donatiello, delegada de Turismo de Gran Canaria en Italia.

Los técnicos de Turismo de Gran Canaria destacaron que el mercado nacional mantiene una clara tendencia de recuperación tras la crisis derivada de la COVID-19 en 2020, con un crecimiento progresivo tanto en visitantes como en facturación. El acumulado entre enero y noviembre de 2025 registra un aumento del 3,4%, y todo apunta a que este porcentaje será ligeramente superior una vez incorporados los datos de diciembre, que fue un mes positivo. El crecimiento previsto es similar al registrado en 2024, cuando se cerró el ejercicio con un incremento interanual del 4%.

El análisis identifica dos logros estratégicos. Por un lado, la diversificación del origen del visitante nacional, favorecida por la ampliación de rutas directas desde prácticamente la totalidad de los aeropuertos peninsulares y baleares. La apuesta de Binter, junto a otras aerolíneas, ha permitido compensar la salida de Ryanair y la pérdida inicial de plazas, logrando finalmente un incremento del 7% en la conectividad con respecto a 2024. "Gran Canaria está mejor conectada que nunca, tanto con el mercado nacional como con el internacional", afirmó Ajeno. El aeropuerto de Madrid continúa siendo el principal punto de origen, con un 38% del total, frente a más del 50% que concentraba en 2019.

Por otro lado, los expertos subrayaron que la desestacionalización del mercado español es ya una realidad. "El cliente nacional ha dejado de ser exclusivamente un visitante de verano", señalaron. La llegada de turistas españoles se mantiene estable durante todo el año, con un ligero repunte en julio y agosto, pero muy lejos de las fuertes oscilaciones de etapas anteriores.

La estancia media del turista nacional se sitúa en siete días y el gasto total acumulado entre enero y noviembre asciende a 320 millones de euros, lo que representa el 7% del total de ingresos turísticos del destino. En 2019 se facturaron 319 millones de euros, pero con 100.000 visitantes más. El análisis técnico concluye, por tanto, que el rendimiento económico actual es superior, pese a una estancia media ligeramente menor. En 2024, este mercado cerró con 309 millones de euros. El gasto medio por viaje del turista nacional se sitúa en 807,95 euros, mientras que el gasto diario alcanza los 136,34 euros.

Entre los aspectos destacados del análisis figura una mayor movilidad del turista español por toda la isla, especialmente hacia zonas del norte como Agaete, Teror y Las Palmas de Gran Canaria. El Puerto de Mogán y el entorno de las Dunas de Maspalomas continúan siendo algunos de los espacios más demandados. "Se está potenciando la movilidad del cliente por toda la isla, lo que permite un reparto más equilibrado de los ingresos turísticos", apuntó Llinares.

Italia y Portugal

En cuanto al mercado italiano, los datos presentados reflejan también máximos históricos, con un crecimiento notable tanto en volumen como en facturación. Hasta noviembre llegaron a la isla 135.050 turistas italianos, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. Este aumento se ha producido pese a la escasez de rutas directas y de plazas aéreas, circunstancia que no ha frenado la demanda, ya que el turista italiano muestra una alta disposición a realizar escalas. Este mercado se ha consolidado como uno de los emergentes más relevantes para Gran Canaria y ha contribuido a compensar el descenso de visitantes nórdicos y alemanes. Aunque su nivel de gasto es inferior, se equilibra con una estancia media más prolongada, que oscila entre los 10 y los 14 días.

Se trata, además, de un perfil de visitante con una notable presencia de familiares y amigos residentes en la isla, lo que se traduce en una mayor diversidad en los tipos de alojamiento, incluyendo viviendas propias, prestadas o estancias en domicilios de residentes italianos.

Por último, se analizó la evolución del mercado portugués, que también atraviesa su mejor momento histórico. Los técnicos destacaron el crecimiento de la conectividad desde los aeropuertos de Lisboa y Oporto, considerados prioritarios en la estrategia promocional, con incrementos del 14% y del 10%, respectivamente. En 2024 se registraron 31.514 visitantes procedentes de Portugal, mientras que en el ejercicio actual, a falta de contabilizar los dos últimos meses, la cifra asciende a 29.783 turistas. Gran Canaria se mantiene como el destino preferido de los portugueses dentro del archipiélago canario.