Colectivos ecologistas demandan que Costas valore el informe toxicológico sobre las jaulas marinas

Los colectivos Ben Magec Ecologistas en Acción y Turcón Ecologistas en Acción han solicitado a la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el conocimiento de sus valoraciones sobre el informe de toxicología encargado por dicho organismo a la ULPGC, a la vez que se quiere saber el destino del mismo, si se va a remitir a la fiscalía en el procedimiento abierto y si se realizará algún requerimiento a las empresas acuícolas afectadas.

En los escritos presentados por los colectivos se da parte del cierre de las playas, de Melenara, Salinetas y Clavellinas en relación a las oleadas cíclicas de contaminación de restos orgánicos procedentes de las piscifactorías de la zona. Los grupos ecologistas hacen un recorrido por el periodo del último cuatrimestre de 2025 a la vez que clarifican que «no es un hecho aislado, siendo un evento anual común en los meses de calmas marítimas, concretamente entre septiembre y octubre. Tal situación concentra en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una masa de grasa que cubre la superficie de la bahía», explican en un comunicado.

Datos del informe toxicológico

En el texto, Ben Magec y Turcón «se congratulan de la transparencia informativa y de que la opinión pública y los colectivos afectados los puedan analizar» después de que se revelaran los datos del informe toxicológico sobre las muestras que pudo tomar y enviar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en noviembre de 2025, realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En ese sentido, los colectivos «quieren llamar la atención sobre los valores hallados en tejidos de lubina analizados, que exceden o estarían muy cerca de los límites máximos aplicables si se consideraran directamente esos órganos (hígados y branquias) o si se aproximaran a los que podrían contener el filete o músculo del producto alimenticio». Ambos reclaman a las autoridades la necesidad de realizar análisis más profundos, permanentes y concluyentes, «no sólo para detectar posibles episodios de contaminación sino también para preservar la salud pública».

Posible fuente de contaminación

«Este indicio debe llevar a investigar, con mayor profundidad y medios, como posible fuente de contaminación la resuspensión de sedimentos, favorecida por corrientes, temporales y acumulación histórica bajo jaulas con liberación de metales desde el fondo anóxico bajo las mismas, más aún cuando estos ciclos periódicos siempre han conllevado episodios de alarma ciudadana», detallan en el comunicado.

Según denuncian, el fondo bajo jaulas suele presentar acumulación de materia orgánica y condiciones de anoxia (reductoras) que puede liberar metales previamente inmovilizados y acumulados. »Lo que viene pasando desde hace años es la acumulación crónica bajo las jaulas de sedimentos con heces, restos de pienso, biofilms, partículas de metales absorbidas. Con tal acumulación y tiempo de calmas se comienzan a dar fenómenos como baja oxigenación, producción de sulfuros, cambios de pH y potencial REDOX, así como posible movilización de metales como Cd, Pb, Hg y As», explican.

Ben Magec y Turcón consideran necesario una exigencia de controles reales y transparentes, a la vez que exigen «investigaciones ambientales profundas, no meras inspecciones visuales, análisis públicos completos y continuados en el tiempo de agua, sedimentos y tejidos de peces, evaluación de la carga contaminante estructural de las jaulas marinas y transparencia total en los resultados y en los criterios utilizados».