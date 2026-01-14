El Faro de Maspalomas se convierte en una carpa de circo

El Faro de Maspalomas vestido como una carpa de circo protagoniza el nuevo cartel anunciador del Carnaval Internacional de Maspalomas, que este año tiene lugar del 10 al 22 de marzo bajo la temática ‘El mundo del circo’. El diseño ganador, obra de Kirian Sánchez Alemán, vio la luz en el acto de presentación de la programación de las fiestas celebrado anoche en la Sala Scala de San Agustín.

La ilustración de Sánchez, de 22 años, fue elegida mediante concurso público entre 30 propuestas presentadas. El autor destacó el Faro de Maspalomas como icono y referente de Gran Canaria, integrándolo como elemento principal de una escena en la que aparecen acróbatas, malabaristas y equilibristas, con la intención de dejar atrás el circo tradicional y apostar por una visión actual en la que los animales desaparecen como elemento de atracción, en consonancia con los valores culturales y sociales actuales, según explica el ganador.

Los actos arrancan el 10 de marzo con la carroza anunciadora y prosiguen con la presentación de candidatas a reina el día 11, seguida de la gala de la Gran Dama el 12, el Reinado Infantil el 13 y la gala de la Reina el domingo 15. La gala Drag tendrá lugar el jueves 19 de marzo, dos días antes de la gran cabalgata del sábado 21. Las fiestas se cierran el domingo 22 con el entierro de la sardina.

Entre medias, el carnaval se completa con citas como la gala Sin Barreras, el Festival Coreográfico y el Carnaval Canino, además de los cinco mogollones nocturnos a lo largo de los doce días de celebración de unas fiestas declaradas de interés turístico internacional. La concejala de Festejos de San Bartolomé de Tirajana, Yilenia Vega, indicó que el traslado de la gala de la Reina al domingo se hace para permitir que tanto la cabalgata infantil como el carnaval familiar puedan pasar al sábado, en busca de facilitar la conciliación reclamada por las familias del municipio, además de para intentar captar mejores audiencias en su retransmisión a través de RTVE.

Por su parte, el director artístico, Josué Quevedo, explicó que la temática circense de esta edición busca ofrecer una experiencia inmersiva tanto a residentes como a visitantes. «Queremos que el carnaval de Maspalomas sea una inmersión en la auténtica magia: un espectáculo de alegría, color y creatividad que invite a todos a formar parte de una gran carpa de emociones», señaló. Quevedo añadió que el circo funciona como una metáfora de la vida, donde «danza, acrobacia, humor y fantasía se entrelazan para celebrar la diversidad y la expresión artística en todas sus formas», y subrayó que el carnaval aspira a convertirse en «un espacio donde la imaginación sea la protagonista y donde Maspalomas se convierta en el gran escenario de la diversión y la cultura».

El acto de presentación también contó con la participación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, quien destacó a proveedores, colaboradores, artistas y organizadores como la «gran familia del circo que logra que el carnaval de Maspalomas sea el gran carnaval de Canarias». El presentador Roberto Herrera condujo la gala.