Guía actúa en 50 palmeras del Bardo para combatir una plaga de Diocalandra

Guía toma medidas para frenar la propagación de una plaga de Diocalandra en el palmeral del parque de El Bardo y cerca del Mercado, en el que se concentra medio centenar de ejemplares endémicos canarios Phoenix canariensis.

Unidos por Gran Canaria (UxGC) en la oposición en Guía alertaba a finales de agosto del año pasado de la presencia del picudo en el palmeral de la calle Dr. Chil, y solicitaba una intervención urgente a los responsables municipales, ya que estaba en riego «la salud de estos árboles y la biodiversidad del parque».

Roce de los coches

Un informe técnico posterior constataba la afectación de los ejemplares canarios por Diocalandra frumenti, una especie originaria del sudeste asiático que fue detectada en 1998 en Gran Canaria. Como también se dejaba reflejado que estas plantas mostraban un deterioro significativo, que quedaba reflejado en la existencia de una gran cantidad de hojas partidas. Este daño se atribuía principalmente a la acción del viento y al impacto directo de los vehículos, dada la baja altura a la que se encuentran, además de la afección de la plaga.

Para solucionarlo, el informe fijaba una serie de medidas correctivas para garantizar la salud y el vigor de las palmeras. Entre las acciones específicas, se aconsejaba el retiro manual de las hojas secas adheridas al estípite (tajalaque); el golpeteo con un mazo de goma para detectar oquedades internas o debilidades estructurales en el tronco, indicando posibles daños o infestaciones ocultas; una poda exhaustiva para eliminar las hojas partidas, secas y enfermas, y el corte de aquellas que puedan representar un riesgo de colisión con vehículos y personas.

Y, en una acción paralela, la adopción de tratamientos fitosanitarios para garantizar la erradicación de patógenos sin dañar el ecosistema.

Bajo control

El concejal de Parques y Jardines de Guía, José Fernando Estévez, asegura que las medidas adoptadas han evitado, al menos de momento, que se tengan que talar ejemplares afectados.

El edil señala que se está en el proceso para su control, haciéndole un especial seguimiento para tratar de proteger este palmeral formado por especies endémicas de Canarias. En este sentido, señala que el exceso de agua puede también hacer enfermar estas palmeras.

José Fernando Estévez se queja, por contra, del vandalismo que está sufriendo la zona, que afecta a las infraestructuras del parque, con el coste que supone también eso.

El documento que manejan los técnicos municipales detalla que la utilización de suelos de los antiguos cultivos de plátanos para nuevas plantaciones pueden generar dificultades a tener en cuenta para su conservación.

El personal también ha tenido que implantar una serie de medidas preventivas. Entre ellas, la desinfección de todas las herramientas de poda y los equipos empleados en el cuidado de las palmeras, con el objetivo de prevenir la diseminación de patologías. A esto se suma una inspección periódica del tronco, para estar alerto.

Hojas secas

Los técnicos deben adoptar también una serie de prácticas culturales en su forma de operar, como puede ser el caso de evitar podas excesivas; cortar solo las hojas secas, amarillas o dañadas; usar herramientas afiladas y desinfectadas; realizar cortes cerca del tronco sin dañarlo; dejar vainas foliares adheridas; evitar podas severas tipo ‘penacho’; y garantizar espacio adecuado para su desarrollo aéreo y radicular.

La Phoenix canariensis, conocida comúnmente como palmera canaria, garantiza un papel crucial en la configuración del paisaje urbano. Su presencia y su valor estético y patrimonial enriquecen calles, plazas y parques, convirtiéndose en un elemento distintivo de la identidad local, reconoce el estudio técnico sobre este palmeral del entorno del parque de El Bardo, en una de las entradas a los barrios de La Atalaya y Becerril.