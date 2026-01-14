Jonathan Allen, crítico de arte: «Cada cuadro de Georgiana Houghton tiene un mensaje espiritual»

«Cada cuadro tiene un mensaje espiritual y los colores que se utilizan significan cosas. Los patrones, los dibujos, los motivos, las distintas profundidades, todo significa algo», explica el profesor, crítico de arte y escritor Jonathan Allen sobre la artista y médium Georgiana Houghton. La suya es la primera conferencia que se imparte en España sobre la pionera del arte abstracto nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1814, una mujer que canalizaba el alma de los espíritus en sus cuadros y que se anticipó al ruso Kandinsky, uno de los nombres más sonados cuando se habla de impulsores de este tipo de arte no figurativo.

Su legado llegó este miércoles a la capital grancanaria, la ciudad que la vio nacer, con una ponencia en la Escuela Oficial de Idiomas dentro del marco de la celebración del 40º aniversario de la institución, una oportunidad para conocer en profundidad la vida y obra de esta espiritista canaria de ascendencia británica.

Houghton no tenía pretensión de artista al uso: sus dibujos, «hipnóticos y fascinantes», en palabras de Allen, eran manifestaciones del mundo espiritual, mensajes que ella misma recibía cuando se encontraba en estado de trance y que trasladaba al papel como una forma de revelación. «Su afán no es pintar», subraya el crítico.

Nacida en el seno de una familia británica dedicada al comercio, la artista fue una de los once hijos del comerciante George Houghton y Mary Ann Warrand. Pasó un tiempo en Gran Canaria y, siendo todavía adolescente, se trasladó a Francia y más tarde a Londres, donde desarrolló la mayor parte de su vida. «Es una familia típica de la primera mitad del siglo XIX, cuando los comerciantes ingleses se asientan en Madeira y en Gran Canaria tras la derrota de Napoleón», contextualiza el profesor.

Punto de inflexión

El punto de inflexión en la vida de Georgiana llegó tras la muerte de una de sus hermanas en 1859, la virtuosa pintora Zilla Houghton, la pequeña de la familia. Invitada por una amiga a una sesión de espiritismo, comenzó a interesarse por una práctica que, en aquellos años, se expandía con fuerza por Europa y que acabaría reuniendo a millones de seguidores. «A partir de ahí se convierte en médium y va ganando autoridad dentro del movimiento espiritista británico», explica Allen.

Desde mediados de la década de 1860 y hasta el final de su vida, Houghton realizó una serie de dibujos y pinturas de carácter no figurativo que hoy sorprenden por su complejidad. «Está haciendo abstracción pura en 1865, algo completamente desconocido en ese momento», afirma el crítico. Cada obra se construye a partir de colores, formas y capas superpuestas que responden a un significado espiritual preciso, un lenguaje simbólico que la artista entendía como dictado por entidades del más allá.

En 1871, cuando ya acumulaba una producción de 150 cuadros, organizó una gran exposición en la New British Gallery, en Old Bone Street, en el centro de Londres. Fue una muestra arriesgada, innovadora y costosa, que acabó llevándola a la ruina económica. La recepción fue desigual: «Parte de la crítica la ensalzó y otra parte la atacó duramente porque no entendían lo que estaban viendo, no lo consideraban arte», puntualiza Allen, recalcando que en los cuadros de Georgiana había «un tipo de expresión artística que nadie había visto» hasta entonces.

Tras su muerte en 1884, la obra de Houghton cayó en el olvido. No dejó discípulos ni continuó produciendo de forma sistemática, y sus trabajos quedaron dispersos entre la Unión de Espiritistas Victorianos de Melbourne de Australia, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres y otras colecciones privadas. «Desaparece porque no se la considera una artista con una carrera como tal, con bibliografía artística e historia», resume Allen.

De las cerca de 150 o 200 obras que realizó, apenas se conservan hoy unas cuantas decenas. Aun así, cuando hizo la mencionada exposición, «editó un catálogo precioso», tal y como apunta Allen, puso anuncios en la prensa, fue conocida en Estados Unidos y Madame Blavatsky, «fundadora de la filosofía moderna», en palabras del crítico de arte, escribió sobre ella.

En los últimos años, el nombre de Georgiana Houghton ha comenzado a aparecer en exposiciones colectivas de instituciones internacionales como la Bienal de Venecia, el Centro Pompidou o la galería Courtauld, y su figura se reivindica como una de las primeras manifestaciones del arte abstracto moderno en Europa.

Allen trabaja actualmente en el volumen que la Biblioteca de Artistas de Canarias dedicará a Houghton, la primera monografía en español sobre la creadora y, aunque todavía quedan algunos datos por comprobar y la consulta de archivos físicos es complicada, espera tener el trabajo listo alrededor de mayo de 2026.