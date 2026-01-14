Nueva Línea llega a Gran Canaria: fechas y municipios en los que actuará la orquesta canaria más viral
La formación tinerfeña actuará en Agaete y en el Carnaval de Gáldar y suma fechas fuera de Canarias tras su salto a las redes sociales
La orquesta tinerfeña Nueva Línea actuará en Gran Canaria con dos fechas ya confirmadas. La primera será el 24 de enero en Agaete y la segunda el 6 de febrero, dentro del Carnaval de Gáldar.
Estas actuaciones en la isla se suman a otras citas destacadas en su agenda, como el concierto previsto para el 1 de febrero en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, un escenario que da cuenta del rápido crecimiento que ha tenido el grupo en los últimos meses.
Nueva Línea nació en Arafo Tenerife y cuenta con más de 30 años de trayectoria, ligada tradicionalmente a fiestas populares y verbenas del Archipiélago. En los últimos tiempos, sin embargo, el grupo ha ampliado su alcance gracias a la difusión de sus actuaciones en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus coreografías y versiones de canciones conocidas se han viralizado.
La orquesta supera ya los 700.000 seguidores en esta plataforma y acumula millones de visualizaciones. Algunos de sus vídeos más compartidos rondan los 40 millones de reproducciones, y versiones como Un beso o Noche de copas han llegado a situarse entre los temas más virales de España en Spotify.
El impulso definitivo llegó con una renovación generacional y la apuesta por grabar y compartir de forma habitual sus directos, una decisión que ha llevado a Nueva Línea a actuar en escenarios cada vez más grandes y a participar en eventos como los Army Awards 2026, organizados por Ceciarmy y Santiago Segura.
