Pintada de fachadas y reparación de desconches: así es la rehabilitación de 236 viviendas en Guía

El Ayuntamiento de Guía ha iniciado las obras de rehabilitación de un total de 236 viviendas pertenecientes al grupo Luján Pérez, en el barrio de La Atalaya, y a los grupos Tirma I y II y Las Malvinas, situados en el casco y San Roque. Esta actuación, financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha sido adjudicado por un importe de 643.186,58 euros a la empresa Pinturas y Reformas Montelongo.

El proyecto contempla el arreglo de las zonas dañadas de las cubiertas, la reparación de desconches y desprendimientos del enfoscado y, finalmente, el pintado exterior de los edificios.

Para esta última fase de pintado exterior de las fachadas, el Ayuntamiento de Guía ha contado con la participación activa de los vecinos. Con este fin, el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, acompañado del técnico municipal Tomás Torres, mantuvo el pasado mes de noviembre diversas reuniones con los propietarios de las viviendas para explicarles con detalle el proyecto que se iba a ejecutar y la gama de colores disponibles, de manera que pudieran elegir la opción que considerasen más adecuada.

En este sentido, Santana ha destacado la importancia de este proceso participativo, señalando que “desde el Ayuntamiento hemos querido implicar y dar voz a los vecinos en una decisión que afecta de manera directa a su entorno más cercano”. El concejal señaló que “ofrecerles la oportunidad de decidir sobre la imagen exterior de sus edificios ha permitido avanzar desde el consenso y reforzar la colaboración y el entendimiento entre la administración y los vecinos”.

Asimismo, Santana manifestó su satisfacción por el desarrollo del proyecto y por la respuesta de los vecinos, subrayando que “este tipo de actuaciones no sólo mejoran el estado de las viviendas, sino que también contribuyen a dignificar los barrios y a reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en ellos”.

Década de los sesenta

En la zona del casco y San Roque, el grupo de viviendas Tirma I, delimitado por las calles Real, Celestinita la partera y Sancho de Vargas, está formado por un total de 44 viviendas distribuidas en seis bloques de edificios construidos a finales de la década de los sesenta. El grupo Tirma II, situado entre las calles Real, José Samsó Henríquez y Poeta Bento, cuenta con 56 viviendas en siete edificios, construidos en la misma época.

Por su parte, el grupo Las Malvinas está compuesto por 40 viviendas en un edificio construido en la década de los años ochenta del pasado siglo. En el barrio de La Atalaya, el grupo Luján Pérez, ubicado entre las calles Luján Pérez, San Martín de Porres y Dolores Roque, cuenta con 96 viviendas distribuidas en cuatro edificios.