La piscina municipal de Santa Brígida abre sus puertas tras una serie de obras que mejoran la eficiencia energética y la sostenibilidad de la instalación

La piscina municipal de Santa Brígida abrió, de nuevo, sus puertas tras acometer una serie de obras esenciales para mejorar las condiciones de los usuarios que vuelven a disfrutar de la instalación en su horario habitual.

Las obras de mejora no han acabado, ya que está previsto que hasta el mes de marzo se sigan llevando a cabo las reformas necesarias para culminar la renovación integral del espacio deportivo. Por lo pronto, se han realizado "obras de climatización, de aire y, lo que es más importante, la bomba de calor que permitirá mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad de la piscina y que conllevará la reducción de los gastos de mantenimiento", explicó el concejal de Deportes del municipio de Villa de Santa Brígida, Carlos Carrión.

Tras semanas de intenso trabajo, la piscina está en óptimas condiciones de uso para retomar la actividad habitual en el complejo deportivo municipal: "Seguiremos trabajando entre bambalinas hasta marzo, aunque ya se puede disfrutar la piscina de nuevo con las máximas garantías. El objetivo es dar un salto de calidad en seguridad, eficiencia, sostenibilidad y bienestar para las personas que, a diario, pasan por aquí para practicar Actividad Física y Deporte", recalcó Carrión.

La Concejalía de Deportes del municipio satauteño se ha marcado como prioridad absoluta en su hoja de ruta mejorar las instalaciones deportivas y cumplir con el objetivo indispensable de la sostenibilidad. A la reforma de la piscina le precedieron las obras de renovación del césped del campo artificial de La Angostura, que se completaron el pasado mes de septiembre.

Una remodelación que incluyó el usó el millo en lugar del caucho con el propósito de cumplir con la normativa comunitaria que limita el uso de micro-plásticos, mejorar sustancialmente el aspecto del terreno de juego y eliminar todo lo que contamine y ponga en peligro el desarrollo de la fauna y flora del entorno natural del Barranco de Guiniguada.