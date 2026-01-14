Pozo Izquierdo celebrará otro mundial con el Centro Internacional de Widsurfing cerrado

El Centro Internacional de Windsurfing de Pozo Izquierdo no llegará a tiempo de reabrir sus puertas por tercer año consecutivo para el próximo mundial de este deporte acuático, que se suele celebrar a principios de julio. Su cierre supone no poder contar con una instalación clave por los servicios que ofrece a la organización y a los propios deportistas que participan en este importante campeonato.

Tras vencer la concesión de la empresa que lo regentaba, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana acometió después de su cierre varias reformas en una primera fase con una inversión de más de 625.000 euros, subvencionados por la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y el propio Ayuntamiento. Pero para su reapertura, el centro necesita una nueva inversión para una segunda fase que finalice los trabajos pendientes y que permitan sacar de nuevo su gestión a concurso con garantías para las empresas interesadas.

La concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez, explicó que se sigue trabajando con la gestión administrativa y la búsqueda de financiación para esta segunda fase, «que afecta sobre todo a las zonas exteriores y a los elementos de fácil desmontaje». En estos momentos, el Ayuntamiento se encuentra en fase de redacción de los proyectos técnicos, tanto de instalaciones como de obra civil, proceso que suele prolongarse alrededor de tres meses. Posteriormente, será necesario iniciar el procedimiento de contratación, que podría añadir otros tres meses más antes de poder licitar las obras. Estos plazos administrativos y técnicos necesarios hacen que el centro no pueda reabrir antes del mes de julio.

Uso de la zona de hospedaje

La edil del área no descarta que la organización del campeonato mundial pueda hacer uso, con un permiso especial, de algunas instalaciones ya finalizadas en la primera fase de la rehabilitación, que se centró principalmente en la zona de hospedaje y la fachada. Las obras de esa primera parte de las obras comenzaron en abril de 2024 y finalizaron el septiembre del año pasado.

La segunda fase necesaria para su apertura comprendería dos bloques: instalaciones y obra civil. Por un lado, se pretende regularizar y modernizar el cuarto de maquinaria de la piscina, actuar sobre el vaso, las bombas, impermeabilizar el espacio técnico y actualizar toda la instalación eléctrica conforme a la normativa de baja tensión. También se renovará la luminaria exterior del solárium. Por otro lado, se actuará sobre la parte frontal del edificio, orientada hacia la carretera principal, donde antiguamente se ubicaba el área conocida como Botavara. En esta zona se rehabilitará la cubierta desmontable, la fachada, el hall de entrada y varios elementos estructurales afectados por la corrosión marina, como muros, pilastras y cornisas, tras detectarse vicios ocultos durante la primera fase de obras.

Minerva Pérez asegura que el edificio «tiene una identidad propia y un gran valor para los deportes acuáticos que se desarrollan en nuestra costa. Por eso hemos apostado por una rehabilitación profunda, tras más de dos décadas de uso y un notable deterioro por las condiciones climáticas». La edil tampoco descarta fórmulas mixtas para la futura gestión, incluyendo concesiones en las que la empresa adjudicataria asuma parte de las obras pendientes a cambio de un periodo de explotación más amplio.