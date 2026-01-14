El sector logístico se cita en la primera feria profesional en Agüimes

Gran Canaria se convertirá los próximos 4 y 5 de febrero en punto de encuentro de profesionales y empresas del sector logístico del Archipiélago. El Recinto Ferial de Agüimes acogerá la primera edición de Filca, la Feria de la Innovación Logística de Canarias, un evento con el que el Cabildo de Gran Canaria abre una nueva etapa en la programación insular y comienza a extender la actividad de Infecar a otros puntos de la isla.

“La evolución de Infecar en los últimos años ha sido extraordinaria y ha consolidado una marca y una forma de dinamizar la economía a través de la colaboración público-privada”, señaló el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante la presentación de la feria. En este sentido, explicó que este proceso ha llevado a modernizar y reordenar el recinto ferial con una nueva infraestructura, cuya ejecución comenzará en las próximas semanas, lo que implica trasladar parte de la actividad fuera de Las Palmas de Gran Canaria.

Con Filca se inaugura la colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes, que durante el periodo de obras acogerá parte de la programación de Infecar en su recinto ferial, “un espacio con enormes posibilidades”, apuntó Morales.

Para Agüimes, la celebración de la feria supone reactivar el uso para el que fue concebida esta infraestructura, como referente para la dinamización económica, explicó el alcalde, Óscar Hernández. Además, el convenio con Infecar permitirá planificar su utilización a lo largo del año, con el objetivo de diversificar la actividad económica en distintos puntos de Gran Canaria y no limitarla solo a la capital.

Mejorar la cadena de suministro

Promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Filca ofrecerá al sector un espacio para el intercambio de conocimiento, la generación de sinergias y la exploración de las últimas innovaciones tecnológicas que están transformando los procesos logísticos.

La feria se plantea como un entorno idóneo para ámbitos como la logística, el transporte, la digitalización o la automatización industrial, en un sector en constante evolución. A través de ponencias y mesas redondas, los principales actores podrán compartir estrategias para mejorar la eficiencia y optimizar la cadena de suministro, además de establecer futuras alianzas comerciales.

Con un enfoque eminentemente profesional, Filca estará también abierta al público general y abordará áreas clave para la modernización de la economía canaria, como la intralogística, la trazabilidad, la robótica móvil, la logística inteligente, la gestión portuaria y aeroportuaria o el almacenamiento de mercancías.

Programa

El programa de conferencias se desarrollará las mañanas del 4 y 5 de febrero. El primer día incluirá una mesa de apertura sobre La logística como eje estratégico de Canarias y un debate sobre la movilidad de mercancías en las islas. Por la tarde, tendrá lugar una conversación con Yaiza Canosa, CEO de GOI, sobre el futuro del sector, además de una mesa redonda centrada en digitalización y logística.

La jornada del día 5 arrancará con un debate sobre puertos y logística sostenible, seguido de un encuentro sobre aduanas y fiscalidad aplicadas al contexto canario. El programa se cerrará con una mesa redonda dedicada a la red de plataformas logísticas y nodos operativos.

Exposiciones y reuniones

Además de las conferencias, la feria contará con una zona de exposición comercial en la que ya se han inscrito 46 empresas del sector, que podrán mostrar sus productos y servicios y generar oportunidades de negocio. El plazo para reservar espacio continúa abierto para las empresas interesadas en ganar visibilidad en este entorno profesional.

El evento dispondrá también de un espacio para reuniones y un área de ocio y networking, pensada para favorecer encuentros más distendidos entre los participantes. Los profesionales interesados en asistir podrán reservar su entrada gratuita a través de la web oficial: www.filca.es.

Filca, promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, está organizada por Infecar y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, además del apoyo de agentes estratégicos como Aenaga, Ecoaga y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, junto a numerosas entidades y empresas patrocinadoras vinculadas al transporte, la logística y la innovación.