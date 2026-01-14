Somos TEA estrena sede y refuerza la inclusión en Gran Canaria
La inauguración marca una nueva etapa para la entidad, que amplía su capacidad de atención, acompañamiento y defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en la isla
La Asociación Civil Somos TEA ya cuenta con una nueva sede, un espacio de 171 metros cuadrados renovado íntegramente gracias al esfuerzo económico de las propias familias que se destinarán a fomentar la inclusión. La inauguración marca una nueva etapa para la entidad, que amplía su capacidad de atención, acompañamiento y defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista en la isla.
Durante la inauguración estuvo presente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien recorrió las instalaciones junto a representantes de distintas administraciones y del tejido social que colabora con la asociación, entre ellos la consejera de Política Social del Cabildo, Isabel Mena, y los responsables de varios proyectos activos como SUMA, Canary Wind o Caballos para Crecer, que forman parte del trabajo diario de la entidad.
La sede, cedida en su día en condiciones muy deterioradas, ha sido rehabilitada con recursos propios de las 40 familias que integran Somos TEA, lo que ha permitido transformar un espacio con graves humedades en un lugar accesible y funcional para actividades educativas, terapéuticas y deportivas.
Durante el acto, Morales destacó “la capacidad de esta asociación para convertir la dificultad en impulso colectivo” y subrayó que Somos TEA representa un ejemplo de inclusión real liderada desde la sociedad civil, con el respaldo de las instituciones públicas.
Desde su creación, Somos TEA ha impulsado avances como la tarjeta sanitaria AA y desarrolla numerosos programas de educación emocional, deporte adaptado y terapias inclusivas. Una labor que, como señaló el presidente del Cabildo, convierte esta nueva sede en mucho más que un edificio: un hogar comunitario que fortalece la ciudadanía inclusiva en Gran Canaria.
