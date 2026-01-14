Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde reabrirá el polideportivo Paco Artiles antes de verano tras cinco años cerrado

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Federación Canaria de Natación permitirá rehabilitar y hacer accesible el área deportiva

Cristhian Santana, Juan Antonio Peña ,Elena Méndez y Juan Pedro Borrego;

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

Telde está cada vez más cerca de recuperar el Polideportivo Paco Artiles tras cinco años de cierre. El Ayuntamiento anunció en la mañana de este miércoles, en las propias instalaciones deportivas, que el recinto reabrirá sus puertas antes del verano de este año.

La reapertura llegará acompañada de importantes mejoras, entre ellas una zona de musculación completamente renovada, una piscina rehabilitada y espacios adaptados para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Con esta actuación, el Consistorio busca devolver a la ciudadanía una infraestructura deportiva clave para el municipio y fomentar la práctica del deporte en condiciones óptimas.

Este avance ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Federación Canaria de Natación, que en la mañana de este miércoles cerraron el convenio de concesión y que tendrá una duración inicial de 15 años, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de 25 años.

El objetivo inmediato del Consistorio es poner en funcionamiento la piscina principal del complejo. Las obras de rehabilitación tendrán un coste aproximado de 400.000 euros, una inversión que asumirá la Federación Canaria de Natación.

Aún no se ha concretado el importe que deberán abonar las personas interesadas en inscribirse en el polideportivo, aunque el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, aseguró que se tratará de “precios públicos y supervisados”. Además, añadió que con la reapertura se dará respuesta a “una de las principales demandas de los vecinos”.

Desahucios en el Puerto de Las Palmas: dos colectivos intentan frenar el desalojo de una «mujer mayor en situación de extrema vulnerabilidad» del Muelle Deportivo

Obras Públicas pacta tras 30 años el trazado de Bañaderos-El Pagador

Colectivos ecologistas demandan que Costas valore el informe toxicológico sobre las jaulas marinas

Telde reabrirá el polideportivo Paco Artiles antes de verano tras cinco años cerrado

El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

La lluvia alumbra la vendimia tras la peor cosecha en una década en Gran Canaria

Mafias, machismo y ataques en red: estos son los retos de la Policía Nacional en sus 202 años

Muere Basilisa Pérez González, Pintadera de Oro de Gáldar

