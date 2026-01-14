Telde reabrirá el polideportivo Paco Artiles antes de verano tras cinco años cerrado

Telde está cada vez más cerca de recuperar el Polideportivo Paco Artiles tras cinco años de cierre. El Ayuntamiento anunció en la mañana de este miércoles, en las propias instalaciones deportivas, que el recinto reabrirá sus puertas antes del verano de este año.

La reapertura llegará acompañada de importantes mejoras, entre ellas una zona de musculación completamente renovada, una piscina rehabilitada y espacios adaptados para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Con esta actuación, el Consistorio busca devolver a la ciudadanía una infraestructura deportiva clave para el municipio y fomentar la práctica del deporte en condiciones óptimas.

Este avance ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Federación Canaria de Natación, que en la mañana de este miércoles cerraron el convenio de concesión y que tendrá una duración inicial de 15 años, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de 25 años.

El objetivo inmediato del Consistorio es poner en funcionamiento la piscina principal del complejo. Las obras de rehabilitación tendrán un coste aproximado de 400.000 euros, una inversión que asumirá la Federación Canaria de Natación.

Aún no se ha concretado el importe que deberán abonar las personas interesadas en inscribirse en el polideportivo, aunque el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, aseguró que se tratará de “precios públicos y supervisados”. Además, añadió que con la reapertura se dará respuesta a “una de las principales demandas de los vecinos”.