Los vecinos del litoral de Telde exigen que se le haga una inspección a la piscifactoría

La Asociación de Vecinos Meclasa, en representación de los residentes de Melenara, Clavellinas y Salinetas, ha presentado ante la Presidencia del Gobierno de Canarias una solicitud formal de acceso a información pública junto con una denuncia por la "ausencia de vigilancia, inspección y control sobre las instalaciones acuícolas" ubicadas en la bahía de Salinetas. La actividad de estas explotaciones, según aseguraron los vecinos en un comunicado, ha provocado "reiterados episodios de contaminación", que obligaron al cierre de las playas durante más de dos meses.

Durante los meses de septiembre y octubre, las playas afectadas registraron acumulaciones de materia orgánica en descomposición, restos de pienso, excrementos y una película de grasa en la superficie del agua. Estos episodios, según afirmaron los vecinos en el mismo comunicado, "no son hechos aislados, sino que se repiten cada año, sin que la Dirección General de Pesca haya activado medidas de control, inspección o investigación, pese a ser la autoridad competente conforme al Decreto 212/2024".

La asociación denuncia asimismo que la explotación acuícola 'Melenara 2' se encuentra "ubicada en una zona clasificada como prohibida para la acuicultura según el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), sin que se haya ordenado su desmantelamiento", a pesar de más de veinte años de quejas vecinales. Lejos de corregirse esta situación, "se han autorizado nuevas instalaciones, incrementando la carga contaminante sobre la bahía".

Ceses y peticiones

Meclasa ha solicitado al Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la Fiscalía Provincial de Las Palmas y al Gobierno de Canarias el acceso a la documentación obrante en las Diligencias de Investigación Preprocesal, así como copia del plan de vigilancia aplicable, y de todos los informes, actas y documentos de inspección de los últimos dos años. Hasta la fecha, "ninguna administración ha facilitado dicha información"

La entidad vecinal considera que la reiteración de episodios contaminantes, "la ausencia de inspecciones documentadas y la inactividad administrativa" podrían constituir "infracciones administrativas graves e incluso delitos contra el medio ambiente", tipificados en los artículos 325 a 331 del Código Penal.

Por todo ello, Meclasa solicita la depuración de responsabilidades políticas y administrativas, incluyendo "el cese del Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y del Director General de Pesca, por la presunta omisión de sus deberes de vigilancia y control".